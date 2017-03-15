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tesislerinde araması!

AA
  • Giriş Tarihi: 15.3.2017 15:07 Güncelleme Tarihi: 15.3.2017 15:35
Audi tesislerinde polis araması!
Audi tesislerinde polis araması!

Alman otomotiv şirketi 'nin Ingolstadt'daki merkezi ve Neckersulm’daki tesisinde arama yapıldığı bildirildi.

şirketinin sözcüsü Toni Melfi yaptığı açıklamada, ve Stuttgart savcılıkları tarafından Ingolstadt ve Neckersulm'deki aramaların "dizel konusuyla" ilgili olduğunu söyledi.

Melfi, olayın aydınlatılması konusunda savcılıklarla iş birliği içinde olacaklarını belirtti.

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Münih Savcılığından yapılan yazılı açıklamada; şirkette egzoz emisyon skandalı kapsamında ve yapıldığı iddialarıyla kimliği belirsiz kişi ve kişiler hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Audi tarafından geliştirilen V6-3.0. litre dizel motorları içeren ve ABD pazarında 2009-2015'te satılan toplam 80 bin aracın soruşturma kapsamında olduğu belirtilen açıklamada, ABD'deki emisyon değerlerini tutturmak için egzoz emisyon değerlerinin manipüle edildiğinden, teknik düzeneklerin de bu amaçla kullanıldığından şüphelenildiği kaydedildi.

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