Hollande: Türkiye’ye ihtiyacımız var

Fransa Cumhurbaşkanı Hollande, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, “Bizim Avrupa'ya ve Türkiye'ye ihtiyacımız var. Türkiye'nin de Avrupa'ya” dedi.

Resmi ziyaret için Fransa'da bulunan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande ile Elisee Saray'ında görüştü. Cumhurbaşkanları Hollande ve Aliyev ikili görüşme sonrası düzenledikleri basın toplantısında Ermeni işgalindeki Karabağ konusu görüşüldüğünü belirttiler. İkili ayrıca ticari ve kültürel anlaşmalar imzalandığı da ekledi.

"TÜRKİYE'YE İHTİYACIMIZ VAR"

Hollande burada yaptığı konuşmada, Yukarı Karabağ'da çatışmaların uzun sürmemesi gerektiğini belirterek, Türkiye ile Avrupa'da gelişen diplomatik krize değindi. Hollande, "Avrupa Ülkeleri ve Türkiye arasında bir gerilim söz konusu. Bizim Avrupa'ya ve Türkiye'ye ihtiyacımız var. Türkiye'nin de Avrupa'ya. Her konuda olduğu gibi bu konuda da diyaloğa teşvik etmeliyiz" dedi.