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: ’ye ihtiyacımız var

DHA
  • Giriş Tarihi: 15.3.2017 09:37 Güncelleme Tarihi: 15.3.2017 09:43
Hollande: Türkiye’ye ihtiyacımız var
Hollande: Türkiye’ye ihtiyacımız var

Cumhurbaşkanı , Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, “Bizim 'ya ve 'ye ihtiyacımız var. Türkiye'nin de Avrupa'ya” dedi.

Resmi ziyaret için 'da bulunan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Fransa Cumhurbaşkanı François ile Elisee Saray'ında görüştü. Cumhurbaşkanları Hollande ve Aliyev ikili görüşme sonrası düzenledikleri basın toplantısında Ermeni işgalindeki Karabağ konusu görüşüldüğünü belirttiler. İkili ayrıca ticari ve kültürel anlaşmalar imzalandığı da ekledi.

"TÜRKİYE'YE İHTİYACIMIZ VAR"

Hollande burada yaptığı konuşmada, Yukarı Karabağ'da çatışmaların uzun sürmemesi gerektiğini belirterek, ile 'da gelişen diplomatik krize değindi. Hollande, "Avrupa Ülkeleri ve Türkiye arasında bir gerilim söz konusu. Bizim Avrupa'ya ve Türkiye'ye ihtiyacımız var. Türkiye'nin de Avrupa'ya. Her konuda olduğu gibi bu konuda da diyaloğa teşvik etmeliyiz" dedi.

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