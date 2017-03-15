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ARKADAŞINA GÖNDER Irkçı lider Geert Wilders oy kullandı! Hollanda sandık başında
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kullandı! sandık başında

AA
  • Giriş Tarihi: 15.3.2017 11:59 Güncelleme Tarihi: 15.3.2017 12:01
Irkçı lider Geert Wilders oy kullandı! Hollanda sandık başında
Irkçı lider Geert Wilders oy kullandı! Hollanda sandık başında

lere ve lara karşı '''' söylemleriyle bilinen , unu kullandı. lılar, ırkçı söylemler, lığı, yabancı lığı ve Türk bakanlara yönelik skandal tavrın gölgesinde genel için oy kullanıyor.

'da genel de verme işlemi yerel saatle 07.30'da (TSİ 09.30) başladı. Seçimde bin 114 aday ve 28 , 150 sandalye için yarışıyor. 27 kökenli adayın da katıldığı seçimlerde, bir partinin tek başına kuracak çoğunluğa ulaşması öngörülmüyor.

TÜRK DÜŞMANI IRKÇI LİDER OYUNU KULLANDI

lık ve Türk lığı üzerinden seçim kampanyası yürüten korumalarıyla birlikte oy kullanmaya gitti. Den Haag'da oyunu kullanan ırkçı , objektiflere yansıdı.

YEREL SAATLE 21'DE BİTECEK

Sandıkların yerel saatle 21.00'de (TSİ 23.00) kapanacağı seçimin ilk sonuçlarının, gece geç saatlerde açıklanması bekleniyor. Hollanda medyası, oy verme işlemi bittikten hemen sonra sandık çıkış anketlerini yayımlamaya başlayacak. Resmi sonuçlar ise 21 Mart'ta açıklanacak.

Sonuçların resmiyet kazanmasının ardından hükümet kurma görüşmeleri başlayacak. En fazla milletvekili çıkaran partinin diğer partilere hükümet kurma teklifi götüreceği sürecin, günler, haftalar hatta aylar süreceği belirtiliyor. 1977'deki seçimin ardından hükümet 208 günde kurulmuş, 2012'de ise sonuca 54 günde ulaşılmıştı.

TÜRK DÜŞMANLIĞI OY GETİRDİ

Seçimde yarışan 28 partinin en az yarısının herhangi bir sandalye elde etmesi beklenmiyor.

Araştırma şirketi I&O'nun dün öğleden sonra yayımladığı ankete göre, Başbakan Mark Rutte'nin liderliğindeki Liberal Parti (VVD) 27 sandalyeyle ilk sırada yer alıyor. Türk bakanlara yönelik skandal tavır ve aşırı sağ söylemlerinin ardından oyunu artıran Rutte'yi, yirmişer milletvekili ile Yeşiller ve Demokratlar 66 takip ediyor. Son zamanlarda ı söylemlerde bulunan Hristiyan Demokrat Partinin (CDA) de 19 milletvekili çıkarması öngörülüyor.

IRKÇI WILDERS GERİLEDİ

Aşırı sağcı Geert Wilders'in liderliğindeki Özgürlük Partisinin (PVV) oy kaybı sürüyor. Birkaç hafta önce 20 milletvekili kazanacağı belirtilen aşırı sağcı partinin, oy kaybının ardından 16 sandalye elde etmesi bekleniyor. 2012 seçiminde 38 sandalye elde ederek hükümet ortağı olan Lodewijk Asscher liderliğindeki İşçi Partisinin (PvdA) bu sefer 12 milletvekili çıkarması öngörülüyor.

''DENK'' ALTERNATİF BİR SES SUNUYOR

Seçime PvdA'nın entegrasyon politikasına güvenoyu vermedikleri için partiden ihraç edilen Türk milletvekilleri Tunahan Kuzu ve Selçuk Öztürk'ün kurduğu DENK Partisi de katılıyor. Son yıllarda Hollanda'da Müslüman ve Türk karşıtlığının giderek artması üzerine sesi duyulmayan insanların sesini duyurmak için siyasi arenaya giren DENK'in de 3 sandalyeyle mecliste yer alması bekleniyor.

Seçim, sadece Hollanda açısından değil, AB'nin geleceği açısından da önem taşıyor.

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