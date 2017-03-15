Astana'da flaş Suriye kararı!

Astana'da düzenlenen Suriye konulu toplantıda, Türkiye ve Rusya'nın yanı sıra İran'ın da resmen ateşkesin garantörü olmasına karar verildi.

DÖRDÜNCÜ TUR MAYISTA YAPILACAK



Reuters'ın haberine göre Kazakistan Dışişleri Bakanı Yardımcısı, Türkiye, Rusya ve İran heyetlerinin yaptığı ortak açıklamaya göre bir sonraki görüşmelerin 3-4 Mayıs'ta yapılacağını bildirdi.

İRAN DA RESMEN ATEŞKESİN GARANTÖRÜ



Öte yandan toplantıda, Türkiye ve Rusya'nın yanı sıra İran'ın da resmen ateşkesin garantörü olmasına karar verildi.

ASTANA'DA KALACAKLAR



Rusya heyeti, Türk, Rus ve İran heyetinden bazı temsilcilerin, Suriyeli muhaliflerle görüşmek için Astana'da kalacağını açıkladı.

Astana'nın ev sahipliği yaptığı Suriye konulu toplantıların üçüncü turu gerçekleştiriliyor.