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'da flaş kararı!

REUTERS
  • Giriş Tarihi: 15.3.2017 13:46 Güncelleme Tarihi: 15.3.2017 14:12
Astana'da flaş Suriye kararı!
Astana'da flaş Suriye kararı!

'da düzenlenen konulu toplantıda, ve 'nın yanı sıra 'ın da resmen ateşkesin garantörü olmasına karar verildi.

DÖRDÜNCÜ TUR MAYISTA YAPILACAK

Reuters'ın haberine göre Kazakistan Dışişleri Bakanı Yardımcısı, Türkiye, Rusya ve İran heyetlerinin yaptığı ortak açıklamaya göre bir sonraki görüşmelerin 3-4 Mayıs'ta yapılacağını bildirdi.

İRAN DA RESMEN ATEŞKESİN GARANTÖRÜ

Öte yandan toplantıda, Türkiye ve Rusya'nın yanı sıra İran'ın da resmen ateşkesin garantörü olmasına karar verildi.

ASTANA'DA KALACAKLAR

Rusya heyeti, Türk, Rus ve İran heyetinden bazı temsilcilerin, Suriyeli muhaliflerle görüşmek için Astana'da kalacağını açıkladı.

Astana'nın ev sahipliği yaptığı Suriye konulu toplantıların üçüncü turu gerçekleştiriliyor.

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