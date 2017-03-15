Yeni Zelanda'da bir nehir "canlı varlık" olarak tanındı!

Yeni Zelanda'da dünyada ilk kez bir nehir yaşayan varlık olarak tanındı.

BBC'de yer alan habere göre, Yeni Zelanda Parlamentosu Kuzey Adası'ndaki Whanganui Nehri'ni "canlı varlık" olarak tanıdı ve nehre hukuki statü verdi.

Yeni Zelanda'nın yerli halkı Maoriler tarafından kutsal sayılan ve ülkenin en uzun üçüncü ırmağı olan Whanganui'nin hakları Maori kabilesinden ve kraliyetten birer kişi tarafından mahkemelerde temsil edilecek.

Anlaşma Görüşmeleri Bakanı Chris Finlayson yaptığı açıklamada, Maorilerin 160 yıldan uzun süredir nehre bu statüyü kazandırmak için mücadele ettiğini belirtti.

Finlayson, "Biliyorum ki insanların hissettiği ilk şey doğal bir kaynağa hukuki şahsiyet kazandırmanın oldukça garip olacağıdır ancak bu, şirketlerden ya da anonim topluluklardan daha garip değildir." ifadesini kullandı.

Parlamentoda Maori kabilesini temsil eden Milletvekili Adrian Rurawhe, Whanganui'nin, etrafında yaşayanlar için önemini vurguladı. Rurawhe, nehrin "iyiliğinin" insanların iyiliğiyle doğrudan alakalı olduğunu bu nedenle nehrin kimliğinin tanınmasının oldukça önemli olduğunu savundu.

Ayrıca, nehir için 80 milyon dolar tazminat ve nehrin temizlenmesi için 30 milyon dolar fon verilecek.

Parlamentonun kararı kabile tarafından gözyaşları ve müzikle karşılandı.