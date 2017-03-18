Paris Orly Havalimanı silah seslerinin ardından boşaltıldı

Paris Orly Havalimanı'nda silah sesleri duyuldu, polisin silahını almaya çalışan bir kişi etkisiz hale getirildi.

İsveç televizyon kanalı SVT'nin son dakika haberinde duyurulduğuna göre polis operasyonunun sürüyor.

Fransa Ulusal Polisi Twıtter hesabından havalimanında polis operasyonunu doğrularken, vatandaşlardan yetkililerden gelecek uyarılara uymalarını istedi.

Le Figaro gazetesinin haberine göre Orly Havalimanı'nın bir bölümü boşaltıldı.

Polis silahlı çatışma olup olmadığı konusunda henüz bir duyuruda bulunmadı.

PARİS'İN KUZEYİNDE BİR SİLAHLI SALDIRI DAHA

Öte yandan Fransa İçişleri Bakanı, Paris'in kuzeyinde bir polis kontrol noktasında başka bir saldırı daha gerçekleştiğini açıkladı.

Yol kontrolü yapan bir polis ekibine yönelik saldırıda bir polis memurunun yaralandığı belirtildi. Saldırgan ise aranıyor.