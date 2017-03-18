PYD’den rakip Kürt partilerine kilit

Terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı olan PYD, kendisine rakip olarak gördüğü Kürt partilerin ofislerine kilit vurmaya başladı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ile terör örgütü PKK arasında Irak'ın Sincar ilçesinde bir süredir yaşanan gerginlik Suriye'nin kuzeyine de sıçradı. Terör örgütü PYD/PKK'nın, Suriye'nin kuzeyinde yaklaşık iki haftada Suriye Kürt Ulusal Konseyi' ne (ENKS) ait 23 ofisi basıp kilit vurduğu bildirildi. ENKS'nin Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Erbil Temsilcisi Halid Ali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, PYD'nin silahlı militanlarının kısa süre içinde bölgedeki 23 ENKS ofisine saldırı düzenlediğini belirtti. Ali, bölgede faaliyet yapabilmek için PYD'nin kendisinden ruhsat alınması çağrısının ENKS tarafından reddedilmesinden sonra terör örgütünün ENKS ofislerine kilit vurduğunu anlattı.



OFİSLERE SALDIRIYORLAR

PYD'nin ENKS'yi hainlikle itham ettiği "çirkin yazıların da binanın duvarlarına yazıldığını" belirten Ali, "Suriye'nin kuzeyinde aktif bir ofisimiz yok. Basılıp yakılan 23 ofisimize PYD'den ruhsat alınmadığı için şimdi de kilit vuruldu. Şu anda silahlı militanlar ofislerimizin önünde bekliyor." dedi. Ofisleri kapatılan partilerden Kürt Ulusal Konseyi üyesi Fuat Aliko, Beyrut'ta AFP muhabirine verdiği mülakatta "ofislerimize saldırılması, yetkililerimizin tutuklanması ardından da, ofislerin kapatılması parti üyeleri ve liderliğine yönelik bir tacizdir" diye konuştu. ENKS, uluslararası toplumun Suriye'de meşru muhalefet olarak kabul ettiği Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) bünyesinde yer alıyor. Terör örgütü PYD/PKK, 4 Mart tarihinden itibaren Suriye'nin kuzeyinde Haseke ili başta olmak üzere, Halep'in Afrin ve Ayn el-Arab ilçelerindeki Suriye Kürdistan Demokrat Partisi (S-KDP) ve Suriye Kürt Birlik Partisi (Yekiti) ofislerine saldırmıştı.



İSRAİL UÇAĞI BİLMECESİ

İsrail savaş uçaklarının Suriye'de bazı askeri noktaları bombaladığı bildirildi. İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "Suriye tarafından atılan roketler, İsrail hava kuvvetlerine ait hava savunma sistemleri tarafından imha edildi" denildi. Suriye rejimi ise, İsrail'in önceki gece Suriye'de birden fazla hedefe hava saldırıları düzenlemesi sonrası, Palmira kenti yakınlarında İsrail'e ait bir savaş uçağını düşürdüğünü, bir başkasını ise vurduğunu açıkladı.