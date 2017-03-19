DWelle:PKK'ya izin Türkiye ile ilişkilerimizi daha da gerecek!

Alman yayın organı DWelle dün Frankfurt'ta düzenlenen PKK yürüyüşüne izin ve polis koruması verilmesi sonrasında Türkiye'nin bunu kabul etmeyeceği ve ilişkilerin daha da gerilmesinin kaçınılmaz olduğunu yazdı

Türk Bakanlarının mitinglere katılmasının engellenmesinin Türkiye ile Hollanda ve Almanya arasında yarattığı kriz sürerken, Cumartesi günü Almanya'nın Frankurt kentinde düzenlenen "Kürt protestosuna izin verilmesi" Alman medyasında "Türkiye ile bağları daha da gerginleştirecek" yorumlarına neden oldu.

TERÖRİSTBAŞINA ÖZGÜRLÜK SLOGANLARI

DWelle İngilizce, Frankfurt'ta düzenlenen terörist protesto gösterisi sırasında, Türkiye'de sözde "demokrasi" çağrıları yapılırken "Öcalan özgürlük" gibi sloganların atıldığını anlattı.

TÜRKİYE TERÖRE DESTEĞE TEPKİ GÖSTERDİ

TC Dışişleri Bakanlığı'nın gösteriye iznin verilmesini sert dille eleştirdiği açıklamaya da yer verildiği haberde "Türkiye, Alman Hükümetini kınarken Türk Bakanlarının 16 Nisan referandumu için bazı Avrupa ülkelerinde kampanya yapmalarına kısıtlamalar getirilirken, terörist bir örgüte izin vermekle suçladı" ifadeleri kullanıldı.

OYSA PKK'YA YASAK VARDI!

PKK'nın Türkiye, Avrupa Birliği ve ABD tarafından terörist bir örgüt olarak nitelendiğini anımsatıldığı haberde, PKK'nın 1993'ten bu yana Almanya'da yasak olduğuna dikkat çekildi.

"İLİŞKİLER DAHA DA GERİLECEK"

DWelle İngilizce "Türkiye, defalarca Almanya'yı, Avrupa çapında on binlerce destekçisi olan PKK'yı desteklemekle suçladı. Berlin ise suçlamaları reddediyor ve düzenli olarak PKK elemanlarını yargılıyor" sözlerini kullandığı haberinde Frankfurt'daki gösteri için şu yorumu yaptı:



"Protesto muhtemelen, bazı Türk Bakanlarının Almanya'da gelecek aydaki referandum için kampanya yapmalarının bloke edilmesinden sonra zaten baskı altında bulunan Berlin ile Ankara arasındaki bağları daha da gerginleştirecek."