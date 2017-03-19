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Flaş Haber: Arabistan'a atıldı iddiası!

AA
  • Giriş Tarihi: 19.3.2017 09:51 Güncelleme Tarihi: 19.3.2017 09:53
Flaş Haber: Arabistan'a füze atıldı iddiası!
Flaş Haber: Arabistan'a füze atıldı iddiası!

Yemen'deki yönetim karşıtı Husilerin, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a balistik sı düzenlediği iddia edildi.

Husilerin kontrolündeki resmi haber ajansı SABA'nın ismi açıklanmayan askeri kaynaklara dayandırdığı haberde, Yemen sınırına bin kilometre mesafeden Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Selman Hava Üssüne, Husiler tarafından "Burkan-2" (Volkan 2) balistik si fırlatıldığı öne sürüldü.

Haberde ayrıca atılan füzenin, hedefine isabet ettiği ve Selman Hava Üssünde ağır hasar meydana geldiği iddia edildi.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinden söz konusu iddialara henüz yanıt verilmedi.

Geçtiğimiz hafta da aynı iddia gündeme getirilmiş, nın hava savunma sistemleri tarafından engellendiği açıklanmıştı.

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