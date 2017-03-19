Trump’ın yerine Pence

ABD'ye ait gizli belgeleri yayımlamasıyla adını duyuran Wikileaks sitesinin kurucusu Julian Assange kafaları karıştırdı. 5 yıldır İngiltere'deki Ekvador Büyükelçiliği'nde yaşayan Assange, attığı Tweet'lerde "ABD istihbaratının Başkan Donald Trump'ı devirerek yerine yardımcısı Mike Pence'i getirmek istediğini" ileri sürdü. Bu operasyonun seçimlerde Trump'a yenilen Hilllary Clinton ekibi tarafından yürütüldüğünü sözlerine ekleyen Assange, Pence'in ise planlardan haberinin olmadığını kaydetti. Pence, iddialar için "saçma" dedi.