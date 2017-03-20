Almanya terör destekçisi eylemlere karşı kör!

Almanya'daki PKK gösterisinde yasak sembollerin gösterilmesine Alman hükümetinden skandal bir yanıt geldi. Alman Hükümet Sözcü Yardımcısı Demmer, "Eğer bir suç unsuru varsa, bu yetkili makamların sorumluluğundadır." dedi.

Almanya'da hükümet, Frankfurt kentinde terör örgütü PKK yandaşlarının düzenlediği gösteri sırasında yasak sembollerin kullanılması konusunda yaptığı açıklamada, bir suç nedeninin tespit edilmesi durumunda, bunun değerlendirilmesinin eyaletlerdeki yetkili makamların sorumluluğu olduğunu açıkladı.

Hükümet Sözcü Yardımcısı Ulrike Demmer, başkent Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, bir gazetecinin konuya ilişkin sorusu üzerine, "Eğer bir suç unsuru varsa, bu yetkili makamların sorumluluğundadır." yanıtını verdi.