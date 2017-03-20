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'da bomba paniği! alarmda!

REUTERS
  • Giriş Tarihi: 20.3.2017 13:50 Güncelleme Tarihi: 20.3.2017 13:59
Fransa'da bomba paniği! Paris alarmda!
Fransa'da bomba paniği! Paris alarmda!

'nın başkenti 'te mali savcılık ofislerinin bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldığı bildirildi.

Reuters'ın haberine göre; söz konusu güvenlik alarmı 'telefonla yapılan bir ihbar üzerine' verildi.

Bomba imha ekipleri, 'in göbeğindeki olay yerine geldi. Binadaki arama çalışmalarının saatlerce sürebileceği açıklandı.

HAVALİMANI SALDIRISI

'da hafta sonu Orly Havalimanı'nda sesleri duyulmuş ve binlerce kişi havalimanından tahliye edilmişti. Uyuşturucu ve alkol kullanan bir saldırgan, bir kadın askerin elindeki silahı almayı denemiş ve diğer güvenlik personeli tarafından vurularak öldürülmüştü.

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