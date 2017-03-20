Fransa'da bomba paniği! Paris alarmda!

Fransa'nın başkenti Paris'te mali savcılık ofislerinin bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldığı bildirildi.

Reuters'ın haberine göre; söz konusu güvenlik alarmı 'telefonla yapılan bir ihbar üzerine' verildi.



Bomba imha ekipleri, Paris'in göbeğindeki olay yerine geldi. Binadaki arama çalışmalarının saatlerce sürebileceği açıklandı.



HAVALİMANI SALDIRISI



Fransa'da hafta sonu Orly Havalimanı'nda silah sesleri duyulmuş ve binlerce kişi havalimanından tahliye edilmişti. Uyuşturucu ve alkol kullanan bir saldırgan, bir kadın askerin elindeki silahı almayı denemiş ve diğer güvenlik personeli tarafından vurularak öldürülmüştü.