İfade özgürlüğünü her fırsatta kullanan Hollanda’nın gerçek yüzü, Daily Sabah’ın AP’de yasaklanmasına yönelik ahlaksız teklifle ortaya çıktı. Gazetenin yayın yönetmeni Karagöz “Avrupa’da basın özgürlüğü sadece başkalarını köseye sıkıştırmak için bir araç” dedi

Aile Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın Rotterdam'daki Türk Başkonsolosluğu'na girişine engel olan ve bu duruma tepki gösteren protestoculara polis şiddetiyle karşılık veren Hollanda'nın, fikir özgürlüğüne bir darbe girişiminde daha bulunması sert tepki çekti. Hollanda'nın Avrupa Parlamentosu (AP) Milletvekili Jeroen Lenaers'in, Daily Sabah'ın Avrupa Parlamentosu'nda yasaklanmasına yönelik teklifini yorumlayan Daily Sabah Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Serdar Karagöz "Basın özgürlüğü Avrupa siyasileri ve medyasına göre, sadece başkalarını köseye sıkıştırmak için bir araç. Bir kez daha maskeleri düştü. Daily Sabah'ın yayınları Avrupa'daki nefreti, yabancı düşmanlığını ve her şeyden önemlisi de Avrupa'nın tutarsızlığını yüzlerine vuruyor. Bunu yaparken hamasi sloganlar atmadan güçlü argümanlar ve düzeyli bir dil ile okuyucusunu ikna ediyor. Avrupa'yı asıl korkutan da bu.







DARBECİ MEDYA

Daily Sabah'ın soğukkanlı analizlerinden ve kendileri ile yüzleşmekten rahatsızlar. Daily Sabah'a tahammül edememek Avrupa değerlerinin tümüyle tükenişi demektir" açıklamasında bulundu. "Sürekli Türkiye ile alakalı bir gündemi olan Avrupalıların Türkiye'nin İngilizce gazetesini okuması kadar doğal birsey olamaz" diyen Karagöz "Vekilin bu talebinden ziyade gazetenin bunu bu şekilde haberleştirmesi Avrupa'da sadece siyasilerin değil medyanın da tahammülsüzlüğünün bir göstergesi" ifadelerini kullandı. Hollanda'nın, Daily Sabah'a açtığı savaşın medya ayağını üstelenen "De Telegraaf" gazetesi ise 15 Temmuz hain darbe girişimine dair SABAH'ta yayımlanan bir haberden dolayı Daily Sabah'ın "nefret söylemi yaydığını" iddia emişti. Oysa "De Telegraaf", gurbetçilere yönelik polis şiddetine dair haberinde "Burada patron biziz" başlığını kullanmış ve "Türkiye bizden özür dilemeli" gibi hamaset dolu sloganlara yer vermişti.







IRKÇI İSVİÇRE MEDYASINDAN SABAH'A ÇİRKİN SALDIRI

Sabah, aHaber ve atv İsviçre medyasının hedefinde! Bir süredir FETÖ'nün kışkırtmasıyla Türkiye'ye karşı hadlerini de aşan bir yayın politikası izleyen İsviçre medyasının amiral gemilerinden TAGES ANZEIGER dün tam sayfa verdiği haberde SABAH, aHaber ve atv'yi hedefe aldı. Baştan sona FETÖ ağzıyla kaleme alınan yazıda FETÖ aklanmaya çalışılırken Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saldırıldı.







'KARŞILIĞINI GÖRECEKSİNİZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Daily Sabah'ın Avrupa Parlamentosu'na girişini engellemek isteyenlere sert tepki gösterdi. Erdoğan, "Önerge veriyorlar. Bunlar neyi getiriyor biliyor musunuz? Karşılığını getiriyor. Ha onlar buradan milli, yerli olan bir gazetemizi oraya sokmuyorsa, ha o zaman siz de bunun karşılığını Türkiye'de göreceksiniz. Arapların güzel bir sözü var; 'Men dakka, dukka.' Karşılığını göreceksiniz" dedi.



