Muhalifler Şam'da Kabun kuşatmasını kırdı!

Suriye’nin başkenti Şam’da Esad rejiminin saldırılarına karşı harekete geçen muhalifler, Cobar semtinden ilerleyerek kuşatma altındaki Kabun’a ulaştı.

Suriye'nin başkenti Şam'da Beşşar Esad rejiminin saldırılarına karşı harekete geçen muhalifler, Cobar semtinden ilerleyerek kuşatma altındaki Kabun'a ulaştı.

Muhaliflerin ilerleyişi sonucu Esad rejimi kuşatmasındaki Kabun bölgesi ile Doğu Guta birleşti.

Muhalif gruplardan Feylak Er-Rahman'ın Esad rejiminin ateşkes ihlallerine karşı başlattığı "Allah'ın kulları Cobar'da Kalın" operasyonuna Doğu Guta'daki birçok muhalif grup katıldı.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, muhalifler sabahın ilk ışıkları ile Şam'ın doğusundaki Cobar semti başta olmak üzere yaklaşık on noktada saldırıya geçti.

Semtin kuzeybatısındaki elektrik santrali, Abbasiye garaj binası ve tekstil fabrikasını ele geçiren muhalifler ilerleyişlerini sürdürdü.

ÇOK SAYIDA ESAD MİLİTANI ÖLDÜRÜLDÜ!

Muhalif gruplardan Ahraru'ş Şam, operasyon ile ilgili açıklamasında, "Sabahın ilk ışıkları ile birlikte saldırıya geçen mücahitler onlarca Esad militanını öldürdü ve yaraladı. Çatışmalar bölgenin tamamını ele geçirene kadar sürecektir." ifadelerine yer verdi.

Açıklamada, muhaliflerin akşam saatlerinde Cobar ve Kabun mahalleleri arasında yer alan sanayi bölgesinin büyük bölümlerini ele geçirdiği, operasyona Kabun semtindeki muhaliflerin de destek verdiğini bildirdi.

Kabun'daki muhalif gruplar da televizyon fabrikası Sironiks'i ele geçirdi. Cobar'ın kuzeybatısındaki sanayi bölgesinin ve Sironiks'in ele geçirilmesi ile kuşatma altındaki iki bölge Kabun ile Doğu Guta birleşti.