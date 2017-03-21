Merkel'den Türkiye açıklaması

Almanya Başbakanı Merkel: Türkiye tarafından yapılan Nazi benzetmelerinin sona ermesi gerektiği şeklindeki sözüm geçerlidir. Hem de 'eğer' ve 'fakat' olmadan.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye tarafından kendilerine yönelik yapılan Nazi benzetmelerinin şartsız sona erdirilmesi gerektiğini söyledi.

Başbakan Merkel, bugün Hannover kentinde açılan CEBIT fuarına katılan Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile yaptığı görüşmeden sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, kendisinin Nazi yöntemleri uyguladığı şeklindeki eleştirisine yanıt verdi.

Alman hükümetinin, Nasyonal Sosyalizm kurbanlarının yaşadığı acıların dikkate alınmadan her türlü tabunun yıkılmasına izin vermeyeceğini ifade eden Merkel, "Türkiye tarafından yapılan Nazi benzetmelerinin sona ermesi gerektiği şeklindeki sözüm geçerlidir. Hem de, 'eğer' ve 'fakat' olmadan. Maalesef bu benzetmelerin sona ermediğini gördük." diye konuştu.

Merkel, Alman hükümetinin, birkaç gün önce Türk hükümetine ilettiği notada, Türk politikacıların, ancak anayasanın prensipleri temelinde gerçekleştirildiği takdirde Almanya'da toplantı yapabileceklerini açık bir şekilde ifade ettiğine de işaret ederek, aksi takdirde Alman hükümetinin bu tür toplantılara izin vermeme hakkını saklı tuttuğunu hatırlattı.