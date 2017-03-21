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Merkel'den açıklaması

AA
  • Giriş Tarihi: 20.3.2017 21:57 Güncelleme Tarihi: 21.3.2017 02:00
Merkel'den Türkiye açıklaması
Merkel'den Türkiye açıklaması

Başbakanı Merkel: tarafından yapılan benzetmelerinin sona ermesi gerektiği şeklindeki sözüm geçerlidir. Hem de 'eğer' ve 'fakat' olmadan.

Başbakanı , tarafından kendilerine yönelik yapılan benzetmelerinin şartsız sona erdirilmesi gerektiğini söyledi.

Başbakan Merkel, bugün Hannover kentinde açılan CEBIT fuarına katılan Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile yaptığı görüşmeden sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, kendisinin Nazi yöntemleri uyguladığı şeklindeki eleştirisine yanıt verdi.

Alman hükümetinin, Nasyonal Sosyalizm kurbanlarının yaşadığı acıların dikkate alınmadan her türlü tabunun yıkılmasına izin vermeyeceğini ifade eden Merkel, "Türkiye tarafından yapılan Nazi benzetmelerinin sona ermesi gerektiği şeklindeki sözüm geçerlidir. Hem de, 'eğer' ve 'fakat' olmadan. Maalesef bu benzetmelerin sona ermediğini gördük." diye konuştu.

Merkel, Alman hükümetinin, birkaç gün önce Türk hükümetine ilettiği notada, Türk politikacıların, ancak anayasanın prensipleri temelinde gerçekleştirildiği takdirde Almanya'da toplantı yapabileceklerini açık bir şekilde ifade ettiğine de işaret ederek, aksi takdirde Alman hükümetinin bu tür toplantılara izin vermeme hakkını saklı tuttuğunu hatırlattı.

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