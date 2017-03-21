Mübarek tahliye edildi ve evine döndü!

Hakkındaki suçlamalardan aklanan ve tahliye edileceği açıklanan Mısır'ın devrik lideri Hüsnü Mübarek'in evine döndüğü iddia edildi.

Mısır'ın Al-Youm7 gazetesinin haberine göre, Mübarek hakkındaki suçlamalardan aklanmasından üç hafta sonra tedavi gördüğü askeri hastaneden taburcu edildi ve evine döndü. Haberde, Mübarek'e oğlu Cemal ve eşi Suzan'ın eşlik ettiği belirtildi.

EVİ ÖZEL EKİPMANLAR İLE DONATILDI

88 yaşındaki Mübarek'in hastaneden ambulansla çıkarıldığı ve başkent Kahire'nin Heliopolis semtindeki evinin de özel sağlık ekipmanları ile donatıldığı kaydedildi.

MÜBAREK GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE SUÇLAMALARDAN BERAAT ETMİŞTİ

Mısır'da 2011'de 30 yıllık Hüsnü Mübarek dönemi, rejimin kanlı saldırılarıyla son bulmuştu. Yaklaşık 250 kişi, halk devrimi sırasında katledilmişti. O saldırıların emrini vermekle yargılanan Mısır'ın eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek, geçtiğimiz günlerde suçsuz bulunarak, hakkında açılan davalardan beraat etmişti.