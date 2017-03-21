Saddam Hüseyin adlı mühendise iş yok!

İdam edilmesinden bu yana 10 yıldan uzun süre geçse de, eski Irak lideri Saddam Hüseyin bir mühendisin hayatında hâlâ çok büyük bir yer işgal ediyor. Hint gemi mühendisi Saddam Hüseyin, iş başvurularında 40'tan fazla kez ret alınca, işverenlerin ismi nedeniyle kendisini istemedikleri sonucuna vardı. Bu nedenle ismini değiştirmek için mahkemeye başvurdu. Ancak Hindistan'da bürokrasi yavaş işliyor. Tamil Nadu eyaletindeki Noor-ül İslam Üniversitesi'nden mezun olmasından iki yıl sonra sıkıntı yaşamaya başlayan Saddam Hüseyin, "İnsanlar beni işe almaktan korkuyor" dedi. Saddam Hüseyin, kendisine 25 yıl önce Iraklı diktatörün ismini verdiği için ise dedesini suçlamadığını da söyledi. Saddam Hüseyin 5 Mayıs'ta yeniden mahkemeye gidecek. Bu kez, daha sonra üniversite diplomasındaki ismi değiştirebilmek için ortaokul ve lise diplomalarındaki ismi değiştirmeye çalışacak.