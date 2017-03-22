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'da Türk partilerinin klibi yasaklandı

İHA
  • Giriş Tarihi: 22.3.2017 14:33 Güncelleme Tarihi: 22.3.2017 14:57
Bulgaristan'da Türk partilerinin klibi yasaklandı
Bulgaristan'da Türk partilerinin klibi yasaklandı

'da iki Türk partisinden oluşan 'nin klibi olduğu gerekçesiyle Merkez Seçim u (MSK) tarafından yasaklandı.

AŞIRI SAĞCILAR YASAKLANMASINI İSTEDİ

MSK'dan yapılan açıklamada, Sorumluluk, Özgürlük ve Hoşgörü İçin Demokratlar (DOST) ve Hürriyet ve Şeref Halk Partisinden (HŞHP) oluşan 'nin klibinin içeriğinin olması nedeniyle yasaklandığı duyuruldu. Türkçe seçim klibine , ülkedeki aşırı milliyetçi siyasi partilerin şikayeti üzerine alındığı kaydedildi.

DAHA ÖNCE DE YASAKLAMIŞLARDI

MSK, daha önce de DOST'un bir başka seçim klibine, Türkiye'nin Büyükelçisi Süleyman Gökçe'nin bir kaç saniyeliğine görünmesi nedeniyle yasaklama getirmişti.

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