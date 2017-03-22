Bulgaristan'da Türk partilerinin klibi yasaklandı

Bulgaristan'da iki Türk partisinden oluşan DOST Birliği'nin seçim klibi Türkçe olduğu gerekçesiyle Merkez Seçim Komisyonu (MSK) tarafından yasaklandı.

AŞIRI SAĞCILAR YASAKLANMASINI İSTEDİ



MSK'dan yapılan açıklamada, Sorumluluk, Özgürlük ve Hoşgörü İçin Demokratlar (DOST) ve Hürriyet ve Şeref Halk Partisinden (HŞHP) oluşan DOST Birliği'nin seçim klibinin içeriğinin Türkçe olması nedeniyle yasaklandığı duyuruldu. Türkçe seçim klibine yayın yasağı, ülkedeki aşırı milliyetçi siyasi partilerin şikayeti üzerine alındığı kaydedildi.



DAHA ÖNCE DE YASAKLAMIŞLARDI



MSK, daha önce de DOST'un bir başka seçim klibine, Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Süleyman Gökçe'nin bir kaç saniyeliğine görünmesi nedeniyle yasaklama getirmişti.