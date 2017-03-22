ABD'den sonra İngiltere uçuşlarında da uygulanmaya başlayacak!

ABD ve İngiltere, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 8 ülkeden direkt uçuşlarda kabin içinde cep telefonundan büyük elektronik cihaz taşıma yasağı getirdi. Yasağın ardından sabah saat 08.05'te Atatürk Havalimanı'ndan Londra'ya yapılan seferde yasağın henüz uygulanmaya başlamadığı gözlendi. Yolcular yasaktan önce olduğu gibi elektronik eşyalarını yanlarında götürdü. İngiltere uçuşlarında uygulamanın ne zaman başlayacağının henüz kesinleşmediği öğrenildi.

İNGİLTERE'DE BAŞBAKANLIK TARAFINDAN DUYURULDU



Türk Hava Yolları'ndan (THY) konuyla ilgili henüz resmi açıklama gelmezken İngiltere'de yasak Başbakanlık tarafından duyurdu. Düzenlenen toplantıda kararın bugün itibariyle alındığı, uzunluğu 16, genişliği 9,3 ve derinliği de 1,5 santimetreden fazla olan her türlü elektronik cihazın yasak kapsamında olduğu açıklandı. Yasak kapsamındaki ülkeler ise Mısır, Tunus, Türkiye, Lübnan, Ürdün, Suudi Arabistan olarak sıralandı.







ABD YASAĞI DÜN DUYURMUŞTU

ABD'den dün yapılan açıklamada, aralarında Türkiye ve Türk Hava Yolları'nın da olduğu, bazı ülke ve havayolu şirketlerinden Amerika'ya gerçekleştirilen uçak yolculuklarında, cep telefonundan daha büyük elektronik cihazları bagaj kabininde taşımak yasaklandığı bildirilmişti. Bu cihazlar sadece kontrol edilmiş bagaj içerisinde yük bölümünde taşınabileceği belirtilmişti. Açıklamada kararın, yeni kural güvenlik nedeniyle yürürlüğe girdiği söylenmişti.



THY'DEN ABD AÇIKLAMASI

İddialar üzerine THY'den gelen açıklamada, "Amerika Birleşik Devletleri'ne seyahat edecek yolcularımızın dikkatine. ABD varışlı seferlerimizde geçerli olmak üzere, cep telefonu veya akıllı telefondan daha büyük elektronik cihazların kabin içinde taşınmaması konusunda ilgili otoritelerce karar alınmıştır. Medikal cihazların hariç tutulduğu uygulama kapsamında elektronik eşyalar uçak altı kargo bölümünde taşınabilmektedir" denildi.

THY'den daha sonra yapılan açıklamada ise, uygulamanın dört gün sonra hayata geçirileceği belirtilmişti.

''YOLCULUK KALİTESİ DÜŞECEK''



Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan konuyla üzerine bu kararın gerek Türkiye gerekse ABD için doğru bir karar olmayacağını söyleyerek, şöyle konuştu:

"ABD uçuşlarına sınırlama ülkemiz açısından da ABD açısından da doğru bir uygulama değil, İstanbul'u başka yerlerle karıştırmasınlar. ABD'nin ilgili otoriteleriyle de görüşüyoruz. ABD uçuşlarına sınırlama yolculuk konforu ve sayısını düşürebilir. Uygulamadan geri adım atılmasını veya uygulamanın hafifletilmesini konuşuyoruz."

ÇAVUŞOĞLU'NDAN KONU İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Konu ile ilgili konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin skandal yasağına ilişkin, "Bir endişe varsa güvenlikle ilgili birimlerimiz bir araya gelip tedbirleri almamız lazım. Yasaklamalarla bu iş olmaz. Bir DEAŞ teröristi herhangi bir yerden binebilir. Önemli olan, onların bindiği yerlerde gerekli tedbirleri alabilmektir." dedi.