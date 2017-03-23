Londra'daki saldırıyı DEAŞ üstlendi!

Dün Londra'da yaşanan saldırının yankıları sürüyor. Bugün Theresa May'in saldırganın ''İngiliz doğumlu'' olduğunu açıklamasından sonra bir açıklama da terör örgütü DEAŞ'tan geldi. DEAŞ terör örgütü dün yaşanan saldırının sorumluluğunu üstlendi.

Theresa May'in saldırganın ''İngiliz doğumlu'' olduğunu açıklamasından sonra DEAŞ'tan gelen açıklamada da saldırganın terör örgütü DEAŞ'a mensup olduğunu belirtti. DEAŞ terör örgütü dün yaşanan saldırının sorumluluğunu üstlendi.



Londra'da dün yaşanan olayda kimliği henüz açıklanmayan DEAŞ terör örgütüne mensup saldırgan, Westminster Köprüsü'nde aracını insanların üzerine sürmüş, ardından İngiliz Parlamentosunun demir parmaklıklarına çarparak durmuştu. Araçtan çıkan saldırgan, parlamentoda görevli bir polise bıçakla saldırmıştı. İngiliz polisi, saldırganı vurarak öldürmüştü.



5 KİŞİ ÖLDÜ



İngiltere'nin başkenti Londra'da Parlamento binasının önünde gerçekleştirilen terör saldırısında biri polis 5 kişi öldü, yaklaşık 40 kişi de yaralandı.



Londra Emniyet Müdürlüğü'nün 'terör saldırısı' olarak nitelendirdiği olayın ardından parlamento binası giriş ve çıkışlara kapatıldı. Parlamentodaki çalışmalar da Perşembe gününe kadar durduruldu.