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, 377 bin hesabı askıya aldı

  • Giriş Tarihi: 23.3.2017
Twitter, 377 bin hesabı askıya aldı
Twitter, 377 bin hesabı askıya aldı

ağı , ülkelerden gelen baskılara daha ciddi tepki vermeye başladı. Twitter, Ağustos 2015'ten Aralık 2016'ya kadar 636 bin 248 hesabı "şiddet ve teröre teşvikten" askıya aldı. Sadece 2016'nın ikinci yarısında bu gerekçeyle askıya alınan hesap sayısı 376 bin 890 oldu. Türkiye'den son 6 ayda 2 bin 232 hesabın kapatılması için başvuru yapıldı. Ancak sadece 290 hesap kapatıldı. Fransa'dan da başvuru sayısı 3 kat artarak bin 334'e ulaşırken, Rusya 522 ve Almanya 236 hesabının yasaklanması için Twitter'a başvuruda bulundu.

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