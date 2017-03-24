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Türk gazeteciler 'a alınmadı!

AA
  • Giriş Tarihi: 24.3.2017 14:07 Güncelleme Tarihi: 24.3.2017 14:11
Türk gazeteciler Bulgaristan'a alınmadı!
Türk gazeteciler Bulgaristan'a alınmadı!

'daki aşırı milliyetçi grubun eylemlerini haberleştirmek üzere ülkeye girmeye çalışan Türk gazetecilere izin verilmedi.

Türk seçmenlerin ülkelerinde oy kullanmasını istemedikleri gerekçesiyle yol kapama eylemi gerçekleştiren aşırı milliyetçi grubun saatiyle 11.00'deki eylemlerini görüntülemek amacıyla kapısına gelen Edirne'de görev yapan Türk gazeteciler, Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki çıkış işlemlerinin ardından işlemleri için Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'na geçti.

GEÇİŞ İZNİ VERİLMEDİ

Burada görevli gümrük memuru, gazetecilere "eylem nedeniyle" Kapitan Andreevo Sınır Kapısı Gümrük Başmüdürü'nün talimatıyla geçiş izni verilmeyeceğini bildirdi.

Bunun engellenmesinin uluslararası sözleşmelere aykırı olduğunu belirten gazetecilerin sınırı geçme isteği olumlu yanıt bulmadı.

Gazeteciler tampon bölgedeki bekleyişlerini sürdürüyor.

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