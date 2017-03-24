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'in 'lara sızdığını iddia etti

AA
  • Giriş Tarihi: 24.3.2017 16:16 Güncelleme Tarihi: 24.3.2017 16:17
Wikileaks CIA'in iPhone'lara sızdığını iddia etti
Wikileaks CIA'in iPhone'lara sızdığını iddia etti

, ABD istihbarat kurumu 'nın cihazlara geri dönülemez bir şekilde sızmış olabileceğine dair belgeler yayımladı.

'in dün yayımladığı belgelerde, ABD hükümetine çalışan bilgisayar korsanlarının cihazlara sızıp, bu cihazların daimi yazılımına "yerleşik" yüklemiş olabileceği ileri sürüldü.

FABRİKA AYARLARINA DÖNDÜRMEK BİLE KURTARMIYOR

İddiaların doğru olması durumunda cihazına yazılım yüklenen bir iPhone kullanıcısının, telefonundaki tüm verileri silip işletim sistemini yeniden yüklemek için cihazını "fabrika ayarlarına" geri döndürse bile söz konusu kötü amaçlı yazılımdan kurtulması mümkün olmuyor.

Belgelerde "NightSkies" olarak geçen programın geçmişi, iPhone cihazların ilk kez piyasaya sürüldüğü 2008 yılına dayandırılıyor.

YENİ NESİL CİHAZLARDAN EMİN DEĞİLLER

Programın "1.2" iOS sürümüne sızıldığını ileri süren Wikileaks, programın hala kullanımda olup olmadığı ya da yeni nesil cihazlara sızıp sızmadığına dair herhangi kanıt bulunmadığına işaret etti.

Bu arada WikiLeaks belgelerinde, özellikle Apple marka cihazları hedef alan başka korsan vakalarına da yer verildi.

"Sonic Screwdriver" adlı programın 2012'de Apple dizüstü ve masaüstü bilgisayarlara ağ kablosu adaptörleriyle girdiği ifade edildi.

Belgelerde adı geçen diğer programlardan Triton ve Der Starke'nin 2013'te bilgisayar korsanları tarafından uzaktan ya da doğrudan bilgisayarlara yüklenmiş olabileceği aktarıldı.

CIA KOLAYCA DOSYA AKTARIMI YAPABİLİYOR

Söz konusu yazılımların bilgisayar kullanıcılarına fark ettirmeden 'ya kolayca dosya aktarımı yapabildiği iddia edildi.

Wikileaks, kötü amaçlı programların yurt dışına sevkiyatları sırasında CIA tarafından alıkonulan cihazlara yüklenmiş olabileceğini ileri sürdü.

APPLE, ''SİSTEM AÇIĞININ FARKINDAYIZ''

Apple yaptığı da cihazlardaki sistem açığı sorununun farkında olduklarını kaydetti.

Açıklamada, "İlk belirlemelerimize göre, iddia edilen iPhone sistem açığı, sadece model cihazları etkilemiş ve bu açık 2009'da modeli piyasaya sürüldüğünde düzeltilmiştir. Ayrıca incelemelerimiz, 2013'ten sonra piyasaya sürülen tüm cihazlarda sistem açığı sorunun düzeltildiğini gösteriyor." ifadelerine yer verildi.

CIA ise henüz konuya ilişkin bir açıklama yapmadı.

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