Akdeniz’de kara gün

Libya açıklarında 120 göçmeni taşıyan bir botun batması sonrasında 54 kişi kurtarıldı, 66 kişi ise boğularak hayatını kaybetti.

Afrika, Ortadoğu ve Asya ülkelerinden Avrupa'ya göç etmek isteyenlerin hazin sonlarına yeni bir trajedi daha eklendi. 21 Mart 2017'de 120 göçmeni taşıyan bir botun Libya açıklarında batması sonrasında 54 kişi kurtarıldı, 66 kişi ise boğularak hayatını kaybetti. Birleşmiş Milletler'in Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Sözcüsü Joel Millman, yaptığı açıklamada, "21 Mart 2017'de 120 göçmeni taşıyan bir botun Libya açıklarında batması sonrasında 54 kişi kurtarıldı, 66 kişi ise boğularak hayatını kaybetti" dedi. Millman, "İddia edildiği şekilde bir değil de iki botun battığı bilgisini ise doğrulamıyoruz" dedi. İtalyan basınına dün yansıyan haberlere göre, iki ayrı göçmen botunun alabora olduğu ve 250 göçmenin yaşamını yitirdiği duyurulmuştu. İspanyol sivil toplum kuruluşuna ait botun, 5 göçmenin cesedini denizden çıkardığı ve iki ayrı göçmen botunun battığına dair alarm verdiği kaydedilmişti. Öte yandan 16 Mart'ta Libya'nın Misrata Limanı açıklarında batan ve cesedi bir hafta sonra bulunan Türk bandıralı kuru yük gemisinin kayıp 5 mürettebatından Sebahattin Şahin Balıkesir'de toprağa verildi.