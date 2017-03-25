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ARKADAŞINA GÖNDER Hama'da sağlık merkezine ''klor gazlı'' saldırı!
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'da ne ''klor gazlı'' saldırı!

AA
  • Giriş Tarihi: 25.3.2017 23:39 Güncelleme Tarihi: 25.3.2017 23:45
Hama'da sağlık merkezine ''klor gazlı'' saldırı!
Hama'da sağlık merkezine ''klor gazlı'' saldırı!

'de Beşşar rejimine ait bir askeri helikopterin 'nın Latamne beldesinde ne '''' içerikli varil bombasıyla düzenlediği saldırı sonucu 2 kişi öldü, 30 kişi gazdan etkilendi.

ndeki yetkililerden alınan bilgiye göre, rejimine ait bir askeri helikopterle ilinin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Latamne beldesinde sağlık merkezine '''' içerikli varil bombasıyla saldırı düzenlendi.

Saldırı sonucu merkezde bulunan doktor Ali Derviş ile hastası atılan gazlardan etkilenerek yaşamını yitirirken, 30 kişi de çevreye yayılan gazdan etkilendi.

Gazdan etkilenenlerin söz konusu beldedeki hastanelere kaldırıldığını kaydeden yetkililer, bombardımana maruz kalan sağlık merkezinin hizmet veremez hale geldiğini aktardı.

Özgür Ordusu'na bağlı Zafer Ordusu ve ona destek veren diğer muhalif gruplar, 5 günden bu yana Hama'nın kuzey kırsalında Esed güçlerine yönelik operasyonlar düzenliyor.

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