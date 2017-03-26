Avrupalı Milli Görüşçüler 'Evet' diyor!

Avrupalı Milli Görüşcüler Referandum İnsiyatif Grubu, 16 Nisan'da düzenlenecek olan anayasa referandumunda 'evet' oyu kullanacaklarını açıkladı. Almanya, Fransa, İngiltere, Avusturya, Hollanda ve Belçika’da hizmet veren dernek, referandumda neden 'evet' diyeceklerine dair bir basın açıklaması yayınladı.

Bildiride AK Parti ve MHP'ye teşekkürlerini sunan Avrupalı Milli Görüş derneği, Avrupa'da yaşayan, gönlünü ve ömrünü Milli Görüş¸ davasına vermiş, davasından ve iddiasından vazgeçmemiş Milli Görüşçüler olarak, Türkiye'de yapılacak olan halk oylaması hakkında, kamuoyu ile fikirlerini paylaşmayı üzerine milli bir görev kabul ettiklerini belirtti. 18 maddelik anayasa değişikliğinin halka sorulmasını demokrasi açısından önemsediğini bildiren dernek, bu iki siyasi partinin, ülkeyi olası siyasi krizlerden kurtaracak bir mutabakatı halka sunduğuna inandığını kaydetti.



''GÜÇLÜ BİR İKTİDAR OLMASA NE OLURDU?''



Savaşların hakim olduğu bir ülke yerine istikrar ve huzurla yönetilen bir ülke istediklerini belirten dernek şu şekilde konuştu:

''Halkımız tarafından seçilen Cumhurbaşkanı'nın yürütmenin başına geçmesi ve yine halk tarafından seçilen, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yasama ve denetleme faaliyetlerine odaklanması, Türkiye'mizdeki olası sistem tıkanıklıklarını tarihin çöplüğüne gömecektir. Burada uyumsuz farklı iki liderin devletimize yaptıkları tahribatları hatırlatmakta fayda var. Ayrıca size sormak isterim, son beş yılda yaşadığımız ekonomik ve siyasi krizler, kalkışmalar hükümet sistemindeki eksiklikleri hissettirmeyen, güçlü bir iktidar olmasaydı nasıl sonuçlanırdı? Bunun en iyi örneğini 15 Temmuz 2016 Darbe Girişiminde gördük. Bu manada sistem değişikliğinin Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın şahsında değerlendirilmesini son derece yanlış buluyoruz. Burada esas olan Cumhuriyetimizin, milletin seçtikleri tarafından idare edilmesidir. Atanmışlar, bürokratlar veya seçkinler tarafından değil.''







''PARLAMENTONUN TEMSİL GÜCÜ ARTACAK''



Ülkenin kalkınmasında istikrarın ve güçlü hükümetlerin önemi kadar hükümetlerin (iktidarların) oy yüzdeliklerinin % 51'in üzerinde olmasının da demokrasi için önemli olduğuna inandığını belirten kuruluş şu şekilde konuştu:



''Yapılacak olan değişimle birlikte hiç bir hükümet ve Cumhurbaşkanı halkın çoğunlunun desteğini almadan iktidar olamayacaktır. Bu da ülkemiz ve geleceğimiz için daha çok istikrar ve daha çok demokrasi demektir. Referandumda anayasada yapılacak olan bu değişikliğe 'Evet' derken bir hususu da özellikle belirtmek isteriz. Önümüzdeki yasama döneminde yapılacak çalışmalarla seçim barajının makul bir seviyeye %3 indirilmesi, parlamentonun temsil gücünü artıracaktır. ''







''AVRUPA'YI KINIYORUZ''



Basın açıklamasında kuruluş ayrıca ''Halk oylaması çerçevesinde Avrupa'da yaşanan antidemokratik ve adil olmayan karalama çalışmalarını siz değerli basın mensupları huzurunda kınamak istiyoruz. Avrupa'da yaşayan Türklere hayır oyu verilmesi doğrultusunda psikolojik ve siyasi baskı yapılmasını kabul etmiyoruz. Bu referandumda Evet diyenlerin de en az Hayır diyenler kadar kendilerini hür ve güvende hissetmeleri demokratik ülkelerin sorumluluğundadır.'' diye konuştu.



''HALKIMIZI SANDIĞA GİTMEYE ÇAĞIRIYORUZ''

Bildiride halkı sandığa gitmeye çağıran kurum söyle konuştu:



''Türkiye'mizin anayasasında yapılacak olan değişikliklere ülkemizin istikrarı için, huzur ve refahı için, daha iyi bir gelecek için anayasa oylamasında EVET diyelim. Avrupa'da yaşayan tüm halkımızı Pazartesi itibari ile sandığa gitmeye çağırıyor, sonuç ne olursa olsun çıkan sonuca herkesin saygılı olmasını bekliyoruz. ''