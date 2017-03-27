Komşu'dan Kiril oyunu

Seçmenlerin yüzde 10’unun Türk olduğu Bulgaristan’da erken seçim düzenlendi. Seçimlere, Türklerin oy kullanmasını zorlaştırmak için son dakikada çıkarılan “Kiril alfabeli dilekçe” kararı damgasını vurdu

Bulgaristan dün erken seçimler için sandık başına giderken, altı buçuk milyon seçmeninden 650 bini Türk olan ülkedeki "Kiril alfabeli dilekçe" kararı büyük tartışmalara neden oldu. Bulgaristan Merkez Seçim Kurulu, Avrupa Birliği üyesi ülkeler dışında oy kullanacaklara Kiril alfabesi ile "Başka yerde oy kullanmadım" dilekçesi yazma şartı getirdi. Son dakikada yürürlüğe sokulan kurala göre, dilekçenin başkasından yardım almadan doldurulması da zorunlu tutuldu. Hem Türkiye'deki sandık sayısının 140'tan 35'e düşürülmesi hem de sandık komisyonu önünde Kiril alfabesi ve el yazısıyla dilekçe doldurma işlemi yüzünden uzun kuyruklar oluştu, birçok seçmen de oy hakkını kullanamadı.



"AMAÇ TÜRKLERİ EN GELLE MEK"

Parlamento seçimlerine katılan Türk koalisyonu DOST Birliği'nin İstanbul Koordinatörü Nazife Ahmedova "Bulgaristan, oy kullanmaya giden vatandaşlarımızı da engellemeye çalıştı. Sınırları kapattı. Hatta polis gücüne başvurdu. Bunun bir tek nedeni olabilir o da Türklerin oy kullanmasını engellemek" dedi. DOST Genel Başkanı Lütvi Mestan ise hafta içinde Türklerin Bulgaristan'a girmesini engellemeye çalışan aşırı sağcıları hatırlatarak "O bazı parti liderleri gidip benim 80 yaşındaki nineme saldırı yapacak, yakasından tutacak, "Dön geri, senin Bulgaristan'da işin yok" diyecek... Bunu affedemem, mümkün değil. Şimdi yüzlerce vatandaşımız oyunu rahatlıkla kullanamıyor. Onların tek amacı DOST Birliği barajın altında kalması" ifadelerini kullandı.



MERKEZ SAĞ ÖNDE

İlk sandık çıkışı anketlerine göre, eski Başbakan Boyko Borisov'un liderliğindeki merkez sağı temsil eden Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) Partisi seçimi önde tamamladı. Araştırma şirketi Gallup International'ın verilerine göre, 21'i bağımsız 13 siyasi parti ve 9 ittifakın 240 sandalye için yarıştığı seçimde GERB, oyların yüzde 33'ünü aldı. Ilımlı bir milliyetçilik sergileyen GERB, Türkiye ile dengeli ilişkilerin olması gerektiğini savunuyor. GERB'i yüzde 28'le eski Komünist Partisi'nin devamı olan Bulgaristan Sosyalist Partisi izliyor. Üyelerinin çoğunu Türklerin oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) ise yüzde 8 oranında oy aldı. HÖH ırkçı ATAKA Partisinin eski milletvekillerine listelerinde yer vermesi nedeniyle ülkede birçok Türk ve Müslümanın tepkisini çekmişti. Türk koalisyonu Dost Birliği ise yüzde 2,8 oy oranı ile ülkedeki yüzde 4'lük barajı zorluyor.





DOST Birliği Genel Başkanı Lütvi Mestan "Bulgaristan'daki Türkler artık sahipsiz değil, yüzde 4'lük seçim barajını geçeceğimizden eminim" dedi.