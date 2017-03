Hitler’in öldüğüne asla inanmıyorum

Gazetecilik kariyeri sırasında Hitler’in şüpheli ölümü için Almanya’ya giden Kennedy’nin, Nazi liderinin öldüğüne inanmadığını yazdığı ortaya çıktı

ABD'nin eski Başkanı John F. Kennedy'nin yazdığı bir günlükte Nazi Almanyası'nın lideri Adolf Hitler'in ölümüne dair bir komplo teorisi ortaya attığı öne sürüldü. Başkan olmadan önce 3 kez Almanya'ya giden Kennedy, ilk ziyaretini üniversiteden bir arkadaşıyla 1937'de gerçekleştirmişti. Almanya ve İtalya'da faşizmi incelediği tezi için İkinci Dünya Savaşı'ndan hemen önce Hitler'in en güçlü olduğu dönemde tekrar Almanya'ya giden Kennedy, İngiliz yayın kuruluşlarında gazetecilik kariyerine başladıktan sonra Hitler'in şüpheli ölümüne dair araştırma yapmak için ülkeye gitmişti. Hitler hakkında önemli izlenimler elde etme fırsatı yakalayan Kennedy, Almanya ziyaretine dair tuttuğu 61 sayfalık not bıraktı. İngiliz The Sun gazetesinin haberinde Alman başkentinde hâlen yerlerde çürümeye terk edilmiş cesetler varken Kennedy, Hitler'in intihar ettiği söylenen "Kartal Yuvası" isimli malikânesini inceleme fırsatı bulmuştu. Kennedy'nin izlenimlerini yazdığı notlar ise bir komplo teorisinden fazlasını ifade ediyordu: "Hitler'in ölümle buluştuğu odada yanmış duvarlar ve yangın izleri vardı. Bulunan cesedin, Hitler'in cesedi olduğuna dair kesin bir delil yok."



'NEFRETLE ÇOK ÜNLÜ OLACAK'

Kennedy'nin 1945'te yazdığı bu notlar Hitler'in ölümüne dair yapılan iddiaların en güçlüleri arasında yer alıyor. Kennedy ayrıca notları arasında Hitler'in gelecekte kendisine duyulan nefret sayesinde çok ünlü olacağı öngörüsünde bulunuyor. Notlarda ayrıca Kennedy'nin Hitler'in ileride lider olmaya yetecek donanımlara sahip olduğunu yazdığı belirtiliyor. Kennedy not deflerini 1950'li yılların sonunda Deirdre Henderson'a teslim etmişti. Şimdi bu notlar Kennedy'nin 100'üncü doğum yıldönümünde açık artırmada satılacak. 26 Nisan'da müzayedeye çıkacak notların 200 bin dolara satılması bekleniyor. Müzayede evinin yöneticisi Bobby Livingston, Kennedy'nin yorumlarının Hitler'e karşı duyulan hayranlık olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirtti.





Kennedy'nin 61 sayfalık not defterinin 200 bin dolar (725 bin lira)satılması bekleniyor.