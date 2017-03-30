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'da : 5 ölü!

AA
  • Giriş Tarihi: 30.3.2017 19:24 Güncelleme Tarihi: 30.3.2017 19:26
Afganistan'da çatışma: 5 ölü!
Afganistan'da çatışma: 5 ölü!

'ın kuzeydoğusundaki Tahar vilayetinin Hoca Bahaddin ilçesinde Taliban militanlarıyla güvenlik güçleri arasında çıkan da 5 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ülkenin kuzeyindeki 808. Spinzer Bölge Komutanlığı Basın Danışmanı Mahfuzullah Akbari, AA muhabirine yaptığı açıklamada, militanların, Hoca Bahaddin'in Lala Guzar bölgesindeki polis karakola saldırdığını belirtti.

Saldırının ardından bölgede yaşandığını kaydeden Akbari, çatışma sırasında Taliban tarafından atılan havan mermisinin bir eve isabet etmesi sonucu 5 sivilin öldüğünü. 3 sivilin yaralandığını söyledi.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

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