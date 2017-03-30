Afganistan'da çatışma: 5 ölü!

Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Tahar vilayetinin Hoca Bahaddin ilçesinde Taliban militanlarıyla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 5 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ülkenin kuzeyindeki 808. Spinzer Bölge Komutanlığı Basın Danışmanı Mahfuzullah Akbari, AA muhabirine yaptığı açıklamada, militanların, Hoca Bahaddin'in Lala Guzar bölgesindeki polis karakola saldırdığını belirtti.

Saldırının ardından bölgede çatışma yaşandığını kaydeden Akbari, çatışma sırasında Taliban tarafından atılan havan mermisinin bir eve isabet etmesi sonucu 5 sivilin öldüğünü. 3 sivilin yaralandığını söyledi.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.