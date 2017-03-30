Lübnan'da patlama: 2 ölü, 3 yaralı!

Lübnan'ın kuzey doğusundaki Suriye sınırında bulunan Arsal ilçesinde, bomba yüklü aracın patlaması sonucu iki Suriyeli öldü, üç kişi yaralandı.

Arsal Belediye Başkanı Basil El-Hucayri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Arsal'ın Eş-Şefik Mahallesi'nde bugün meydana gelen patlamada, iki Suriyeli öldü üç kişi yaralandı. Patlamanın nedeni henüz netleşmedi. Başka bir yere saldırı yapmayı hedefledikleri ve arabalarında taşımış oldukları patlayıcının infilak etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor." dedi.

Lübnan resmi haber ajansında (NNA) yer alan haberde de ölen iki kişinin 20 ve 25 yaşlarında olduğu ve Suriye'nin Kusayr ilçesinden geldikleri belirtildi.

Haberde, ikisi Suriyeli birisi Lübnanlı olmak üzere yaralanan üç kişinin tedavi için olay yerinin yakınındaki El-Rahme hastanesine götürüldükleri ifade edildi.

Patlamanın yaşandığı alanı kuşatma altına alan Lübnan Ordusu, olayla ilgili soruşturma başlattığını duyurdu.

Beyrut'un kuzey doğusundaki Arsal ilçesi, Suriye'deki silahlı gruplar, Hizbullah milisleri ve Lübnan ordusu arasında zaman zaman yoğun çatışmalarla gündeme geliyor.

Lübnan ordusu, Ağustos 2014'ten bu yana Suriye'den gelen gruplara karşı Arsal ve civarındaki bölgede operasyon düzenliyor. Arsal kasabasında iki yıl önce ordu güçleri ile Suriye'den gelen silahlı gruplar arasında çıkan ve 5 gün süren çatışmalarda 17 Lübnan askeri ölmüş, 86 asker yaralanmıştı.