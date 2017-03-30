Türkmenler’den bayrak protestosu

Kerkük’te binlerce Türkmen, resmi binalara Irak Kürt Bölgesel Yönetimi bayrağının asılmasına sert tepki gösterdi. Protestolarda “Kerkük Türkmen’dir Türkmen kalacak” pankartları açıldı

Irak'ın Kerkük kentindeki Türkmenler, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) bayrağının tek taraflı onayla kentteki kamu binalarına asılması kararına tepki amacıyla gösteri düzenledi. Türkmen Sivil Toplum Örgütleri tarafından düzenlenen "IKBY bayrağına tepki" gösterisine katılan binlerce Kerküklü, ellerinde Türkmen bayraklarıyla valilik binası önünde bir araya geldi. Kerkük İl Meclisi tarafından sadece Kürtlerin katıldığı oylamada alınan bayrak kararının kaldırılmasını isteyen Türkmen göstericiler, "Vali istifa", "Kerkük Türkmen'dir Türkmen kalacak" ve "Yasadışı karar alındı" şeklinde sloganlar attı.



BÜYÜK KRİZİN İŞARETİ

Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşet Salihi, "Irak meclisi, yasal olmayıp tek taraflı alınan kararı reddetme hakkına sahiptir. Bu yüzden de (bayrak) dosyasını federal mahkemeye taşıyacağız" dedi. Anadolu Ajansı'ndaki analizde Kerkük'te yaşananlarla ilgili olarak "Kerkük'te yaşananlar kısa süreli ve geçici bir gelişmenin ötesinde uzun vadede derin sorunlara dönüşebilecek bir sürecin ilk işaretleri olabilir. Kamuoyundaki yaygın söylemin aksine, Kerkük'te güçlü olan Kürt siyasi partisi Mesud Barzani'nin KDP'si değil, Celal Talabani'nin KYB'sidir. O dönemde yaşanan gelişmelerin tetikleyicisinin KDP ve Mesud Barzani değil, KYB'nin en güçlü lideri olarak görülen Hero Talabani ve onun Kerkük'teki en güçlü müttefiki Kerkük Valisi Necmettin Kerim olduğudur" denildi.



"Irak'ın güvenliğine faydası olmaz"

Kerkük'ün birçok etnik grubun yaşadığı kent olduğuna vurgu yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Biz bölgesel yönetimin yaptığını doğru bulmuyoruz. Oylamadan önce Neçirvan Barzani'ye Müsteşarımız Ümit bey düşüncelerimizi paylaştı. Kendisinin söylediği, 'Oylamadan evet çıksa da biz bu bayrağı asmayı düşünmüyoruz.' Bölgenin etnik yapısını değiştirmek doğru olmaz. Böyle bir adımın Irak'ın güvenliğine faydası olmaz" dedi.