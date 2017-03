İberya’da dev tsunami korkusu

Bilim insanları, Cadiz Körfezi’nde yaşanması beklenen büyük depremin tetikleyeceği tsunaminin İspanya ve Portekiz’den oluşan İberya yarımadasını vurmasından korkuyor

Bilim insanlarından İspanya ile Portekiz için önemli bir deprem ve tsunami uyarısı geldi. "The Great Wave / Mega Dalga" isimli belgesele konuşan bilim insanları, Cadiz Körfezi'nde her an büyük bir deprem ve tsunaminin olabileceğini söyledi. Bölgede Mayorka ve İbiza gibi turistik adaların bulunduğuna dikkat çeken yer bilimcileri, olası bir felaketin 1755'teki Lizbon depremi gibi olabileceğini belirtti. O tarihte yaşanan deprem ve ardından tsunami ile birlikte baş gösteren felaketlerde 10 bin ile 100 bin arasında kişinin yaşamını yitirdiğini hatırlatan uzmanlar, bölgenin şu an böyle bir felakete karşı hazırlıksız olduğunun ve on binlerce turistin hayatının tehlikede olduğunun altını çizdi.



'BİR AN ÖNCE ÖNLEM ALINMALI'

Cadiz Körfezi'ndeki aktif fay hatları olduğunu hatırlatan Portekiz'deki Dom Luiz Enstitüsü'nden sismik ve tektonik riskler uzmanı Luis Matias ise "Cadiz Körfezi'nde her an büyük bir depreme neden olacak fay hatları var. Bir an önce bölgedeki yerleşim yerleri için önlemler alınmalı" dedi.