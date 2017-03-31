Photoshop’lu afiş Cannes’ı karıştırdı

Oyuncu Claudia Cardinale’in 1959’da çekilen fotoğrafının afiş için bilgisayar marifetiyle bir beden inceltilmesine feminist derneklerinden tepki yağdı

Fransa'da düzenlenen dünyaca ünlü film festivali Cannes'ın görücüye çıkan afişi tartışmaları beraberinde getirdi. 17-28 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek 70'inci festivalin afişinde İtalyan aktris Claudia Cardinale yer aldı. Sanatçının 1959'da İtalya'da bir çatıda dönerken çekilen fotoğrafının bilgisayar marifetiyle zayıflatılmasına, feminist derneklerinden, medya kuruluşlarından ve sosyal medya kullanıcılarından tepki yağdı. Fransız gazetesi Liberation, Twitter hesabında fotoğrafın orijinal hali ile değiştirilmiş halini gösteren bir hareketli resmi (GİF) "Orijinal fotoğraf ile photoshop yapılmış fotoğraf arasında Claudia Cardinale bir beden fark ediyor" sözleriyle paylaştı. Sosyal medya kullanıcıları da "Belki de Claudia Cardinale, Cannes festivali için yeterince zayıf değildir," "Kadınlara zayıf olmaları gerektiği mesajları vermekten vazgeçin" paylaşımlarıyla afişe tepki gösterdi. AFP haber ajansına konuşan Fransız feminist derneği sözcüsü Claire Serre-Combe ise "Claudia Cardinale zaten bir güzellik ikonu, orijinal fotoğrafta da zayıf ve muhteşem görünüyor. Kiloların geri eklenmesini istiyoruz, bu bir skandal. Kadınlara zayıf olmayı dikte ediyorlar" dedi. Afişe karşı yükselen tepkilerin ardından yazılı açıklama yapan oyuncu Claudia Cardinale ise, "Ben burada kadın bedenine yapılmış bir saldırı göremiyorum" ifadelerini kullandı.





Orijinal fotoğrafta Cardinale'in beli ve bacakları daha kalın.