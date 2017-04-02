AB ile İngiltere'nin Cebelitarık gerilimi

İngiltere'nin AB'den ayrılmak için resmi sürecin başlamasıyla İngiltere ve AB kavgaya erken tutuştu. Brexit süreci başlayalı bir hafta bile olmadan İngiltere'nin denizaşırı toprağı olarak kabul edilen Cebelitarık'ın statüsü hakkında tansiyon iyice yükseldi.

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılığını resmen başlatan mektubun çarşamba günü Brüksel'e ulaşmasıyla, Brexit kavgası da başladı.

Dostluk mesajlarıyla başlatılan Brexit sürecin kavgaya kısa sürde dönüşmesine neden olan konu ise İngiltere'nin denizaşırı toprağı olarak kabul edilen Cebelitarık'ın statüsü oldu.

Cebelitarık'ın Brexit referandumunda yüzde 96 oranında İngiltere'nin AB'de kalması yönünde oy kullanması İspanya'yı harekete geçirmiş, İspanya bölgede İngiltere ile egemenliği paylaşma teklifinde bulunmuştu. Bu teklife göre, bölgeye İspanyol bayrağı da dikilecek ve böylece Cebelitarıklılar, AB üyeliğinin getirdiği bazı ayrıcalıklardan faydalanabileceklerdi.

"CEBELİTARIK BÜTÜN YOLLARLA KORUNACAKTIR"

Brexit sürecinin başlamasıyla birlikte Avrupa Birliği, Cebelitarık üzerinde İspanya'nın söz sahibi olması gerektiği yönünde görüş bildirince İngiltere'den tepki gecikmedi.

İlk tepki İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson'dan geldi. Johnson Cebelitarık'ın pazarlık konusu olmayacağını söyledi. The Telegraph'ın haberine göre, Johnson, "İngiltere ve Cebelitarık'ın rızası olmadan bölgede İngiltere'nin hâkimiyeti sona ermez" dedi.

Başbakan Theresa May ise Cebelitarık Başbakanı ile bir görüşme gerçekleştirerek, Cebelitarık halkına ve ekonomisine olan desteklerini sürdürecekleri mesajını verdi.

Savunma Bakanı Michael Fallon'dan ise daha sert bir çıkış geldi. Fallon, "Cebelitarık'a göz kulak olmaya devam edeceğiz. Cebelitarık, bütün yollarla korunacaktır. Çünkü egemenlik, Cebelitarık halkının isteği olmadan el değiştiremez." dedi.

"BAŞBAKAN SAVAŞA HAZIR OLSUN"

Muhafazakar Parti'nin eski lideri Michael Howard'dan ise İngiltere'ye sert bir yorum geldi. Howard, 35 yıl önce Arjantin'le yaşanan Falkland Adaları krizine dönemin başbakanı Margeret Thatcher'ın yaklaşımını hatırlatan Başbakan Therasa May'in savaşa hazır olması gerektiğini söyledi.

Howard, "35 yıl önce başka bir kadın başbakan, yine küçük bir Britanyalı grubun haklarını, yine İspanyolca konuşan bir ülkeye karşı korumak için askeri birliklerini dünyanın bir ucuna yollamıştı. Çok eminim ki, şimdiki başbakanımız da Cebelitarık halkını desteklemek için aynısını yapacaktır." şeklinde konuştu.

HALKIN YÜZDE 99'U BİRLEŞİK KRALLIK DEDİ

Avrupa kıtasının en güneyinde bulunan Cebelitarık'ın bütün sınırları İspanya toprakları ve Akdeniz'le çevrilmiş durumda... İngiltere Cebelitarık Boğazı'nın Avrupa kıtasındaki kısmında yer alan bölgeyi kendisinin denizaşırı toprağı olarak tanımlamakta...

Cebelitarık'ın statüsü 1713 yılında İspanya tarafından İngiltere'ye bırakılmıştı. İki ülke arasında yıllar boyu süren krize son noktayı Cebelirtaık halkı koymuştu. 1967 ve 2002 yıllarında yapılan iki referandumda, Cebelitarık halkı Birleşik Krallık yönetiminde kalmayı tercih etti. Özellikle 2002'de yapılan referandumda halkın yüzde 99'u Birleşik Krallık yönetiminde kalmayı seçti.