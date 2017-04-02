Afganistan'da sel: 6 ölü!

Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinde şiddetli yağışın yol açtığı selde 6 kişinin öldüğü bildirildi.

Herat Valiliği Sözcüsü Ceylani Farhad yaptığı açıklamada, Herat'ta birkaç gündür devam eden şiddetli yağışların sele yol açtığını belirtti.

Sel sularına kapılan 6 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Farhad, 4 kişinin de yaralandığını söyledi.

Sel nedeniyle onlarca evin yıkıldığını vurgulayan Farhad, yüzlerce hektar tarlanın da sular altında kaldığını kaydetti.

Farhad, selzedelere acil gıda yardımlarının ulaştırıldığını ancak yeterli olmadığını aktardı.