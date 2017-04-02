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ARKADAŞINA GÖNDER Afganistan'da sel: 6 ölü!
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'da : 6 ölü!

AA
  • Giriş Tarihi: 2.4.2017 19:08 Güncelleme Tarihi: 2.4.2017 19:08
Afganistan'da sel: 6 ölü!
Afganistan'da sel: 6 ölü!

'ın batısındaki Herat vilayetinde şiddetli yağışın yol açtığı de 6 kişinin öldüğü bildirildi.

Herat Valiliği Sözcüsü Ceylani Farhad yaptığı açıklamada, Herat'ta birkaç gündür devam eden şiddetli yağışların e yol açtığını belirtti.

Sel sularına kapılan 6 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Farhad, 4 kişinin de yaralandığını söyledi.

Sel nedeniyle onlarca evin yıkıldığını vurgulayan Farhad, yüzlerce hektar tarlanın da sular altında kaldığını kaydetti.

Farhad, selzedelere acil gıda yardımlarının ulaştırıldığını ancak yeterli olmadığını aktardı.

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