Türkiye’ye dil uzattı, halk ‘İstifa et’ dedi

Lübnan Turizm Bakanı Avadis Kaydanyan, katıldığı bir televizyon programında, Türkiye'yi sevmediğini ve Ermenistan'ı Lübnan'a tercih ettiğini söyledi. Ermeni Taşnak Partisi'nin Genel Başkan Yardımcısı ve Lübnan Turizm Bakanı Avadis Kaydanyan'ın, MTV Lübnan kanalında katıldığı bir programda, Türkiye'yi sevmediğini ve Ermenistan'ı Lübnan'a tercih ettiğini söylemesi, Lübnan'da büyük tepkilere neden oldu. Bazı ülkelerdeki kötü durumdan faydalandıklarını ifade eden Ermeni Bakan Kaydanyan, "Türkiye'de şu an çok problem var. Bu sıkıntılar, onlar için kötü bir durum ancak bizim için iyi bir fırsat. Bu durumdan çok mutluyum çünkü onları (Türkiye'yi) sevmiyorum." ifadelerini kullandı. Lübnan basınında ve sosyal medyada, bakan Kaydanyan'ın, "Ermenistan'ı Lübnan'a tercih ederim" sözleri ve Türkiye karşıtı ırkçı tutumu büyük tepkiye neden oldu. Sosyal medyada "Kaydanyan, özür dile veya istifa et" başlıklı kampanya başlatan Lübnanlılar, "Lübnan hükümetindeki bir bakan, başka bir ülkeyi tercih edeceğini nasıl söyleyebilir?" ve "Türkiye ile iyi ilişkileri olan Lübnan hükümetinin bir bakanı, Türkiye halkına nasıl bu ırkçı tutumu sergileyebilir?" ifadeleri ile tepkilerini gösterdi.