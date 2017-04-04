Rusya'daki patlama ile ilgili flaş gelişme!

Rus yetkililer açıklamasında, St. Petersburg metrosunda gerçekleşen terör saldırısının bir 'intihar bombacısı tarafından' gerçekleştiğini belirtti.

KİMLİĞİ ŞİMDİLİK AÇIKLANMAYACAK



14 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıyla ilgili soruşturma komitesinden yapılan açıklamada, trenin üçüncü vagonunda patlayıcıyı infilak ettiren kişinin ceset parçalarının bulunduğu, kimliğinin belirlendiği fakat şimdilik açıklanmayacağı bildirildi.

KIRGİZİSTAN DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA



Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı da saldırının bir intihar eylemcisi tarafından gerçekleştirildiğini açıkladı.

Kırgız makamları, bu sabah yaptığı açıklamada saldırganın 1995 Kırgızistan doğumlu Rusya vatandaşı Ekbercan Celilov olduğunu duyurmuştu.



METRO YENİDEN AÇILDI



Rusya'nın St. Petersburg kentinde Sennaya Ploshchad metro istasyonu telefonla yapılan bir bombalı saldırı ihbarı üzerine birkaç saat kapatılmasının ardından yeniden açıldı.

