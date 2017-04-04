'daki ile ilgili flaş gelişme!

REUTERS

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 4.4.2017 13:49 Güncelleme Tarihi: 4.4.2017 14:15
Rusya'daki patlama ile ilgili flaş gelişme!

'nın St. Petersburg şehrinde gerçekleştirilen ve 14 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının bir intihar eylemi olduğu açıklandı

Rus yetkililer açıklamasında, St. Petersburg sunda gerçekleşen terör saldırısının bir 'intihar bombacısı tarafından' gerçekleştiğini belirtti.

KİMLİĞİ ŞİMDİLİK AÇIKLANMAYACAK

14 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıyla ilgili soruşturma komitesinden yapılan açıklamada, trenin üçüncü vagonunda patlayıcıyı infilak ettiren kişinin ceset parçalarının bulunduğu, kimliğinin belirlendiği fakat şimdilik açıklanmayacağı bildirildi.

KIRGİZİSTAN DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı da saldırının bir intihar eylemcisi tarafından gerçekleştirildiğini açıkladı.

Kırgız makamları, bu sabah yaptığı açıklamada saldırganın 1995 Kırgızistan doğumlu vatandaşı Ekbercan Celilov olduğunu duyurmuştu.

METRO YENİDEN AÇILDI

Rusya'nın St. Petersburg kentinde Sennaya Ploshchad metro istasyonu telefonla yapılan bir bombalı saldırı ihbarı üzerine birkaç saat kapatılmasının ardından yeniden açıldı.

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Rusya'daki patlama ile ilgili flaş gelişme!
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