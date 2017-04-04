Tekerlekli sandalyeli Lenin

Ekvador'da pazar günü ikinci turu düzenlenen devlet başkanlığı seçiminin galibi, Ekvador'da 2007'den bu yana görevde olan Devlet Başkanı Rafael Correa'nın desteklediği, iktidardaki sol partinin adayı Lenin Moreno oldu. Böylece dünya siyaseti tekerlekli sandalyeli yeni bir lider kazandı. CNE seçim ajansı, devlet başkanlığı seçiminin 19 Şubat'taki ilk turunda en fazla oyu alan iktidardaki sol partinin adayı Moreno ile rakibi Guillermo Lasso arasında geçen yarışı Moreno'nun kazandığını açıkladı. Oyların yüzde 51'ini Moreno, yüzde 49'unu ise Lasso aldı. Moreno 224 bin oy farkla seçimleri kazanmış oldu. Moreno yeni parlamentoda 137 sandalye ile yüzde 74'lük çoğunluğa sahip olacak.



SOSYAL REFORMLARA DEVAM

Lenin Moreno (64) mevcut Devlet Başkanı Correa gibi sosyal reformları sürdürmeyi hedefliyor ancak diğer yandan petrol gelirine bağımlı olmaktan kurtulmak amacıyla yabancı yatırımları da desteklemeyi planlıyor. Moreno seçim zaferinin ardından yaptığı açıklamada, bütün vatandaşlar yaşayabilecekleri bir eve kavuşana kadar dinlenmeyeceğini ve ülkesindeki okuma-yazma sorununun tamamen ortadan kaldırılacağını belirtti. Moreno, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımdaysa, "Bugün demokrasi kazandı, bugün Ekvador kazandı" dedi.



MUHALİFLER SOKAĞA ÇIKTI

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Lenin Moreno'yu oy çalmakla suçladı.Lasso'nun, taraftarlarını protesto etmek için sokağa çıkmaya çağırmasının ardından, yüzlerce kişi sokağa çıktı. Bazı kentlerde polisle Lasso destekçileri arasında çatışma çıktı.



SİLAHLI SALDIRI NEDENİYLE TEKERLEKLİ SANDALYEDE

1998'de bir alışveriş merkezinde soyguncular tarafından sırtından vurulduktan sonra tekerlekli sandalye kullanmak zorunda kalan Lenin Moreno, dünyanın belinden aşağısı felçli olan tek devlet başkanı oldu. Moreno, o zamandan bu yana, uluslararası alanda bedensel engellilerin hakları için mücadele ediyor.



SIRBİSTAN'DA BAŞBAKAN CUMHURBAŞKANI SEÇİLDİ

Sırbistan'ın muhafazakar başbakanı Aleksandar Vucic, pazar günkü cumhurbaşkanlığı seçiminde ipi göğüsledi. Yüzde 58 oy alan Sırp İlerleme Partisi (SNS) lideri Vucic, zaferinin "çok net" olduğunu vurgulayarak, diğer 10 adayın toplam oyundan yaklaşık 430 bin fazla oy aldığını söyledi.



ERMENİSTAN'DA SARKİSYAN'IN PARTİSİ KAZANDI

Ermenistan'da pazar günü düzenlenen parlamento seçimlerini Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan liderliğindeki Ermenistan Cumhuriyet Partisi oyların yüzde 49,21'ini alarak kazandı. İşadamı Gagik Tsarukyan'ın Tsarukyan ittifakı yüzde 27,38 oyla ikinci oldu.