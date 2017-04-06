Irak'ta askeri helikopter düştü!

Irak'ın Musul kentinde bir askeri helikopterin terör örgütü DEAŞ'ın saldırısı sonucu düştüğü, iki pilotun hayatını kaybettiği belirtildi.



DEAŞ MİLİTANLARI SALDIRDI



Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Irak ordusuna ait helikopter DEAŞ militanlarının açtığı ateş sonucu kentin kuzeydoğusundaki Mühendisler Mahallesi'nde düştü.



İKİ PİLOT HAYATINI KAYBETTİ

DEAŞ tarafından düşürülen helikopterdeki iki pilotun hayatını kaybettiği aktarıldı. Musul Ortak Operasyonlar Komutanlığı olay hakkında henüz resmi bir açıklama yapmadı.