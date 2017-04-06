'ta askeri düştü!

Giriş Tarihi: 6.4.2017 15:26 Güncelleme Tarihi: 6.4.2017 16:03
Irak'ta askeri helikopter düştü!

'ın kentinde Irak Ordusu'na ait bir düştü.

'ın kentinde bir askeri in terör örgütü 'ın saldırısı sonucu düştüğü, iki pilotun hayatını kaybettiği belirtildi.

DEAŞ MİLİTANLARI SALDIRDI

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Irak ordusuna ait helikopter DEAŞ militanlarının açtığı ateş sonucu kentin kuzeydoğusundaki Mühendisler Mahallesi'nde düştü.

İKİ PİLOT HAYATINI KAYBETTİ

DEAŞ tarafından düşürülen helikopterdeki iki pilotun hayatını kaybettiği aktarıldı. Musul Ortak Operasyonlar Komutanlığı olay hakkında henüz resmi bir açıklama yapmadı.

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Irak'ta askeri helikopter düştü!
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