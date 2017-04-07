Kızartma kokusu taciz kabul edildi

İtalya
'da Yargıtay, mutfağında pişirdiği kızartmanın yoğun kokusuyla komşusunu rahatsız eden çifti, "koku taciz
i" suçu işlediğine hükmederek, 2 bin euro cezaya mahkûm etti. Başkent Roma'da aynı apartmanda yaşayan iki komşudan biri diğerini, mutfağından sürekli yoğun kızartma kokusu, duman ve gürültü geldiği gerekçesiyle savcılığa şikâyet etti. Şikâyetçi taraf, "Kızarmış yiyecek kokusu sürekli evimizi sarıyordu. Sanki bizim mutfakta pişiriyorlardı" diye tepkisini ortaya koydu. Sanık çift ise, "Bizi dava edenlerle yıldızımız hiç barışmamıştı. Kokuları bahane ederek bizden intikam almak için dava açtılar" diye savunma yaptı. Yıllardır süren davaya son noktayı, İtalyan yargı sisteminin en üst karar mercii olan Yargıtay koydu. Yüksek mahkeme, yerel mahkemenin ve temyiz mahkemesinin kararını onayarak, şikâyet edilen komşunun aşırı derecede kızartma yapıp "koku tolerans limitini aştığına" ve bunun "koku tacizi" kapsamına girdiğine hükmetti. Suçlu komşuya 2 bin euro ceza ödemesine hükmedildi. Emsal teşkil edilen bu karar, bundan böyle İtalya'da "koku tacizi" suçlamasıyla şikâyetlerin önünü açmış oldu.