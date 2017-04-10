açıkladı: - görüşmesi iptal!

İHA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 10.4.2017 20:46 Güncelleme Tarihi: 10.4.2017 20:54
Kremlin açıkladı: Tillerson-Putin görüşmesi iptal!

, 'nin 'deki hava üssüne gerçekleştirdiği saldırıdan dolayı ABD Dışişleri Bakanı Rex 'la olan programın iptal edildiğini açıkladı.

, 'nin 'deki hava üssüne saldırısını gerekçe göstererek, ABD Dışişleri Bakanı Rex ile arasında Çarşamba günü yapılması planlanan görüşmenin iptal edildiğini açıkladı.

Ancak Devlet Başkanı Sözcüsü Dmitry Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada böyle bir toplantının planlanmadığını, görüşme planlandığı takdirde Tillerson'ın Putin'le değil, Rus meslektaşı Sergey Lavrov ile görüşeceğini ifade etti.

Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da, "Böyle bir toplantı planlamadık ve şu anda başkanın günlüğünde Tillerson ile bir görüşmesi yer almıyor" ifadelerini kullandı.

ABD, Suriye rejiminin birçok sivilin hayatını kaybetmesine neden olan kimyasal saldırısı üzerine Suriye'deki hava üssüne füzeyle saldırmıştı. Moskova, Suriye ordusunun saldırıyı gerçekleştirdiğine dair kanıt olmadığını ve ABD'nin füze saldırılarının uluslararası hukuku ihlal eden bir saldırganlık eylemi olarak nitelendirildiğini açıklamıştı. Bu açıklamaların ardından Rusya ve ABD ilişkileri gerilmişti.

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Kremlin açıkladı: Tillerson-Putin görüşmesi iptal!
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