'den nükleer tehdit

DHA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 12.4.2017 12:22 Güncelleme Tarihi: 12.4.2017 12:24
Kuzey Kore'den nükleer tehdit

, Başkanı Donald Turmp'ın "Kuzey Kore belasını arıyor" çıkışını "nükleer tehdit" ile yanıtladı.

İsveç basınında devlet medyasına dayandırılarak verilen haberlerde, 'nin olası bir saldırı girişiminin "nükleer saldırı" ile karşılık bulacağı uyarısı yapıldı. ABD deniz kuvvetlerine bağlı bir filo Pasifik'in batısına doğru ilerlerken, da sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Çin Devlet Başkanı 'e, Kuzey Kore sorununu çözerlerse, ABD ile yapacakları ticari anlaşmanın çok daha iyi olacağını açıkladığını" belirtmişti.

''YARDIM ETMEZLERSE BİZ KENDİMİZ ÇÖZERİZ''

"Kuzey Kore belasını arıyor" diye yazan Trump, "Eğer Çin bu konuda yardım etmeye karar verirse, harika olur. Eğer yardım etmezlerse de, biz sorunu onlar olmadan çözeriz" demişti.

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Kuzey Kore'den nükleer tehdit
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