Şili ve İspanya’da UFO heyecanı

Şili'desavaş uçaklarının düzenlediği akrobasi gösterisini izlemeye gidenler, uzay meraklılarını heyecanlandıran sıra dışı bir görüntüyle karşılaştı: Olay geçen hafta Şili'nin Puerto Varas bölgesinde Halcones Fach adlı akrobasi ekibinin gösterisinin düzenlendiği sırada yaşandı. Pilotlardan biri gökyüzüne doğru hızla ilerlemeye başladığında, bir anda kameralara ne olduğu kestirilemeyen bir cisim girdi. Dairesel şekildeki beyaz cismin, gökyüzünden çapraz bir şekilde uçağa doğru yaklaştığı ve uçağın rotasına teğet geçerek yoluna devam ettiği görüldü. Çıplak gözle gösteriyi izleyenler hem uçağın yüksekliğinden hem de o anın heyecanından dolayı gizemli cismi çok fark edemedi. Ancak görüntüleri kaydeden kişi, çektiği videoyu yavaşlatarak sosyal medya hesaplarından paylaşınca durum büyük ilgi çekti.İspanya'dabir uçağın yanından geçen parlak bir cisim büyük şoka neden oldu. Video paylaşım sitesi YouTube'da paylaşılan videoda, gizemli nesne bir uçağın altından geçiyor. Videoyu çeken kişinin büyük bir şaşkınlık yaşamasına neden olan görüntü 5 Nisan'da yayımlanmasından beri 35 binden fazla kez izlendi