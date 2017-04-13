'den rejiminin iddiasına yalanlama!

AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 13.4.2017 20:40 Güncelleme Tarihi: 13.4.2017 20:48
ABD'den Esad rejiminin iddiasına yalanlama!

Savunma Bakanlığı (), Beşşar Esed rejiminin, "koalisyon güçlerinin Deyr-ez-Zor kentinde DEAŞ'a ait bir kimyasal silah deposunu vurduğu ve çok sayıda kişinin öldüğü" yönündeki iddiasını yalanladı.

DEAŞ Karşıtı Uluslararası Koalisyon Sözcüsü Albay John Dorrian, AA'ya yaptığı yazılı açıklamada, rejiminin dün ortaya attığı iddiayı net bir dille reddetti.

Belirtilen tarihlerde Deyr ez-Zor bölgesinde koalisyon uçaklarına ait hiçbir uçuşun olmadığını vurgulayan Dorrian, "Suriye'nin iddiası tamamen uydurma ve yanlış bilgi yayma amaçlı." ifadesini kullandı.

Suriye devlet televizyonu, koalisyon uçaklarının Deyr ez-Zor bölgesinde DEAŞ'a ait bir kimyasal silah deposunu vurduğunu ve bunun da İdlib'deki kimyasal silah saldırısını aslında Esed rejimi dışındaki unsurların yaptığını gösterdiğini iddia etmişti.

4 Nisan'da Esed rejiminin İdlib'de sarin gazıyla düzenlediği kimyasal saldırıda aralarında kadın ve çocukların da olduğu çok sayıda sivil hayatını kaybetmiş, de kimyasal saldırıya füzelerle yanıt vermişti.

ABD'li yetkililer, söz konusu kimyasal saldırının Esed rejimi tarafından yapıldığı konusunda herhangi bir şüphelerinin olmadığını bir çok kez ifade etmişti.

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ABD'den Esad rejiminin iddiasına yalanlama!
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