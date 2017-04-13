' başkenti boşalttı, savaşa hazırlanıyor' iddiası!

Giriş Tarihi: 13.4.2017 11:12 Güncelleme Tarihi: 13.4.2017 11:34
'Kuzey Kore başkenti boşalttı, savaşa hazırlanıyor' iddiası!

Kuzey Kore medyasında yer alan haberlere göre, Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'da alarma geçildi ve Kim Jong-un şehrin tahliye edilmesi yönünde bir emir verdi. Başkentte savaş pozisyonuna geçildiğini bildiren kaynaklar ayrıca ülke yönetimi tarafından ''Perşembe günü bir olaya hazır olun'' mesajının verdiği de bildirildi. Olayın duyulmasının ardından, Japonya Başbakanı Shinzo Abe, Japon parlamentosunda yaptığı konuşmada Kuzey Kore'nin sarin gazı başlıklı füzeler kullanma kapasitesi olabileceğini belirtti.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
'Kuzey Kore başkenti boşalttı, savaşa hazırlanıyor' iddiası!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz