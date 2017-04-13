Satürn'ün uydusunda yaşamı destekleyebilecek deliller bulundu

NASA, Dünya dışında canlı hayatının bulunabileceği en olası yerlerin, Jüpiter'in uydusu Europa ve Satürn'ün uydusu Enceladus olduğuna dair yeni kanıtları olduğunu açıkladı.

Okyanus dünyalar' olarak adlandırılan uydular üzerinde elde edilen son bulguları bugün bir canlı yayınla duyuran NASA bilim insanları, özellikle Enceladus uydusu, "bizim bildiğimiz anlamıyla canlı hayatının hemen hemen tüm gereksinimlerine sahip," açıklamasında bulundu.

Kullanılan dev spektrometre sayesinde Cassini uzay gemisinin tespit ettiği bol miktarda hidrojen molekülünün, Enceladus'un buzul yüzeyinden yükseldiği ifade edildi. Satürn'ün en büyük altıncı uydusu olan Enceladus'ta, buz örtüsünün altında okyanus bulunuyor. Araştırmacılara göre bu uydunun okyanusu ve kayaç çekirdeği arasındaki hidrotermik reaksiyon nedeniyle, hidrojen atomlarının ortaya çıktığı düşünülüyor. Eğer bu tez doğru ise, kimyasal metan gazı da okyanusların oluşmasını sağlıyor olabilir.

Canlı hayatının var olması için sıvı halde su, enerji kaynağı ve karbon, hidrojen, oksijen, nitrojen, sülfür ve fosfor gibi kimyasalların bulunması gerekiyor.