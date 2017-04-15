30 bin kişilik tahliye anlaşması

Suriye'de muhalifler ile Beşar Esad rejimi arasında varılan anlaşma kapsamında dün karşılıklı tahliyeler gerçekleştirildi. Anadolu Ajansı'ndaki haberde "İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı'nca, muhalifler ile Esad rejimi arasındaki kuşatma bölgesinden karşılıklı tahliyeleri öngören anlaşma kapsamında Madaya ve Zebadani'den çıkan siviller için İdlib merkezinde çadır kuruldu" denildi. Madaya ve Zebadani'den tahliyelerle aynı saatte muhaliflerin kontrolünde olan Şii köyleri el Foa ve Kefraya'daki siviller de otobüslerle alınarak, Şam rejiminin kontrolündeki daha güney bölgelere götürüldü.



ÇADIR KENT KURULDU

Anadolu Ajansı'na konuşan İHH İnsani Yardım Vakfı Suriye Çalışmaları Hatay Ofisi Basın Danışmanı Selim Tosun, Şam'ın batısında rejim kuşatmasındaki Madaya beldesi ve Zebadani ilçesinden sivillerin İdlib'de güvenli noktalara geleceğini söyledi. Suriyeli sivillerin bir bölümünün barınma ihtiyacının karşılanması için merkezde çadır kurulduğunu bildiren Tosun, "İlk etapta 40 aile için ekiplerimiz çadır kurdu. Ailelerin bir kısmı da İdlib'deki akrabalarının yanlarına yerleşecek" dedi. Dünya basınının da geniş yer ayırdığı anlaşma kapsamında toplamda 30 bin kişinin tahliye edilmesinin beklendiği kaydedildi. Birleşmiş Milletler'den geçen ay yapılan açıklamada bu dört kasabadaki 64 binden fazla sivilin durumunun 'felaket' olduğu belirtilmişti.