Bild’in manşetini gören gözlerine inanamadı!

Avrupa medyasının gündeminde yine Türkiye var. Referandum propaganda dönemi boyunca Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye düşmanlığı üzerine bir nefret dili kullanan Almanya'nın önemli gazetelerinden Bild'in bugün internet sitesini gören gözlerine inanamadı.

SEÇİM ZAFERİ ÜZERİNDE ŞAİBE OLUŞTURMAYA ÇALIŞTI

Referandum boyunca attığı Türkçe manşetlerle dikkatleri üzerine çeken Bild Gazetesi, "Türkiye Evet dedi" başlıkları attı. Türkiye'nin önünü açacak referandum zaferinin üzerinde şaibe oluşturmaya çalışan Bild, attığı başlıklarla 'evet' zaferini hazmedemediğini gösterdi.

ERDOĞAN'IN ZAFER AÇIKLAMASINI MANŞETİNE TAŞIDI

Türkiye düşmanı Bild gazetesi, internet sitesinin manşetlerinin tamamını Türkiye'deki referanduma ayırdı. Erdoğan'ın referandum sonrasındaki sözlerini manşetine taşıyan Bild gazetesi, Türkiye'deki coşkulu kutlamaları canlı yayınladı.