Batı’da ‘evet’ hazımsızlığı

Türkiye'deki referandum öncesi Türkçe manşetler atan ve "hayır" kampanyasına destek veren Avrupa, "evet"in kazanmasının ardından taktik değiştirdi. Halk oylamasını canlı takip edip, gün boyunca internet sitelerinin manşetinden indirmeyen basın, sonuçların belli olmasının ardından "Taraflar arasındaki farkın çok az olması gelecekte sorun yaratabilir" yorumları yayımlamaya başladı. Almanya Başbakanı Merkel de bu koroya katılarak "Referandum sonuçları, Türk toplumunun nasıl bölünmüş olduğunu gösterdi" ifadelerini kullandı. Fransa basınından Le Monde da "iç bölünmeler arttı" yorumunu yayımladı. Ancak Avrupa tarihi, birbirine çok yakın geçen referandumlar ve bu oylamaların sonucunda yürürlüğe sokulan önemli değişiklilerle dolu.



İNGİLTERE

Avrupa'nın en büyük üç eknomisinden biri olan İngiltere'nin birlikten çıkma kararı yüzde 48.11'e karşı yüzde 51.89 oranla alındı. 33 milyon kişinin oy kullandığı 23 Haziran 2016 referandumunda "Ayrılık" kararı isteyenlerin sayısı, "Avrupa Birliği'nde (AB) kalalım" diyenlerden 1 milyon 250 bin fazlaydı.



FRANSA

Hal kın kahraman olarak gördüğü ve Fransa tarihinde önemli bir yere sahip olan Charles de Gaulle, 1969'da Fransızlara adem-i merkeziyetçilik getiren ve Senato'nun yetkilerini sınırlandıran değişiklikler içeren bir anayasa değişikliği paketi hazırladı. Halkın yüzde 53'ünün 'Hayır' demesinin ardından De Gaulle'ün 10 yıllık liderliği bitti.



İSVEÇ

Avrupa Birliği'ne 1995'te katılan İsveç'te bu konuyla alakalı referandum 13 Kasım 1994 tarihinde yapıldı. Yaklaşık 5,5 milyon kişinin oy kullandığı referandumda, yüzde 52.3'le birliğe girme kararı alındı. Sadece 300 bin kişilik oy farkıyla, dünyanın en müreffeh ülkelerinden biri olan İsveç, AB'ye girdi.



NORVEÇ

Bir diğer İskandinav ülkesi olan Norveç'te de AB referandumu 1994'te yapıldı. Halkın yüzde 52.2'si 'Hayır' oyu verdiği için Norveç AB'ye üye olmadı. 3 milyona yakın seçmenin oy kullandığı seçimdeki oy farkı 125 bindi



İSKOÇYA

2014 yılında İskoçlara "İskoçya, Birleşik Krallık'tan ayrılıp bağımsız bir ülke olmalı mı?" sorusu yöneltildi. Halkın yüzde 55.3'ü, böyle önemli bir karara 'hayır' deyince İskoçya bağımsız olamadı.



ABD

ABD, yakın tarihinde son derece heyecanlı iki seçime sahne oldu. 2000 yılında George W. Bush, Demokratik Parti'den Al Gore'un karşısına çıktı. Al Gore, yüzde 48,4 oy almasına rağmen seçim sisteminden dolayı Beyaz Saray'a çıkan isim oyların yüzde 47,9'unu toplayan George Bush oldu. Başkan Donald Trump da oyların yüzde 46,1 oy almasına rağmen, kendisinden yüzde 2 oranında daha fazla oy alan Hillary Clinton'u eleyerek Oval Ofis'teki görevine başladı.