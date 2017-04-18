Facebook’ta canlı yayında cinayet

AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 18.4.2017
Facebook’ta canlı yayında cinayet

ABD’de kız arkadaşı ile tartışan Steve Stephens (37), kendisi gibi siyahi olan 74 yaşındaki bir kişiyi canlı yayında öldürdü. Katil, cinayeti Facebook’ta canlı yayımladı

ABD'nin Cleveland kentinde kız arkadaşı ile tartışan şahıs, işlediği cinayeti Facebook'tan canlı yayımladı. Steve Stephens adlı 37 yaşındaki siyahinin işlediği kan donduran cinayet, Hıristiyanlıktaki en büyük bayramlardan kabul edilen Paskalya gününde gerçekleşti. Cleveland polisine göre; 74 yaşındaki Robert Godwin adlı siyahiyi yol kenarında durduran Stephens, cinayeti işledikten sonra telefonunu kapatarak, izini kaybettirdi. Cleveland halkını sokağa çıkmamaları konusunda uyaran polis, Facebook canlı yayını sırasında yaptığı telefon konuşmasında 13 kişiyi daha öldürdüğünü ifade eden Stephens'in yakalanması için geniş çaplı arama başlattı. Stephens'in kız arkadaşının güvenlik güçleriyle ortak hareket ettiğini belirtti. Facebook yetkilileri, sakıncalı olduğu için söz konusu videoyu yayından kaldırdıklarını ve şüpheli ile ilgili bilgileri güvenlik birimleriyle paylaştıklarını açıkladı.
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Facebook’ta canlı yayında cinayet
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